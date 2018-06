Mit der steigenden Nutzung von Streamingdiensten und IPTV sowie die zunehmende Qualität der Inhalte, steigt auch die Nachfrage nach höheren Übertragungsgeschwindigkeiten. In Zukunft wird der Datenverkehr insbesondere durch die intensivierte Nutzung von Clouddiensten, die wachsende Bedeutung der Industrie 4.0 und neue Technologien wie Blockchain (siehe Glossar), IoT, E-Health oder Smart Cities zunehmen. Im Kampf um die höchsten Übertragungsraten intensiviert sich der Wettbewerb zwischen DSL- und Kabelnetzbetreibern.

Der entscheidende Wettbewerbsvorteil der Kabelnetzbetreiber sind neue Standards, die höhere Datenraten innerhalb ihrer bestehenden Netze ermöglichen, ohne vorhandene Kabel ersetzen zu müssen. Ein vollflächiger Austausch der bestehenden Koaxialkabel gegen Glasfaserkabel kommt für viele Netzbetreiber aufgrund der enormen Investitionskosten oft noch nicht in Frage. Im Normalfall besteht daher ein HFC (Hybrid Fiber Coax) Netzwerk, also ein Netz, innerhalb dessen sowohl Glasfaser- als auch Koaxialleitungen verwendet werden. Kabelnetzbetreiber stehen nun der Herausforderung gegenüber, die Effizienz und Kapazität dieser bestehenden Infrastruktur signifikant zu verbessern.

Aufbau des Kabelnetzes

Das Breitbandkabelnetz in Deutschland wurde ursprünglich für die Übertragung von Fernseh- und Rundfunksignalen aufgebaut. 2007 wurde großflächig der Rückkanal (Übertragungen vom Kunden zum Provider) eingeführt. Dies machte aus dem unidirektionalen Netz ein bidirektionales Übertragungsnetz. Triple Play (Telefon, Internet und Video) wurde seitdem zum Standarddienst der Kabelnetzbetreiber.

Das entstehende Datenaufkommen und der generelle Bedarf nach immer höheren Bandbreiten machten einen weiteren Ausbau des Netzes unerlässlich. An vielen Stellen wurde die alte Koaxialverkabelung durch moderne Glasfaserleitungen ersetzt, um höhere Datenübertragungsraten zu erreichen. Man spricht auch von einem HFC-Netz (Hybrid Fiber Coax).

Alles was in das Netz eingespeist werden soll, wird zunächst in der so genannten Kabelkopfstelle zusammengeführt (Bild?1). Den meisten Nutzern ist dieses nicht bekannt, aber die Kopfstellen befinden sich an den Straßenrändern in den so genannten Multifunktionsgehäusen, den »grauen Kästen«, die bislang als Kabelverzweiger dienten. Die Bereitstellung von Fernseh- und Rundfunksignalen erfolgt meist über Satellitenempfangsanlagen oder Glasfaserleitungen. Aber auch terrestrischer Empfang oder die Zuführung regionaler Sender über ein dediziertes Kabel sind möglich. Die Anbindung an das Internet erfolgt über einen dedizierten Glasfaser Backbone.

Die in der Kopfstelle aufbereiteten Signale werden nun in das baumförmig strukturierte HFC-Netz eingespeist. Die Signale laufen über Verstärkerstationen bis zu so genannten Nodes. Meist werden diese Strecken komplett mit Glasfasertechnik realisiert. ...

