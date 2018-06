Die angeschlagene Tochter Galeria Kaufhof macht dem kanadischen Mutterkonzern Hudson's Bay Company (HBC) immer stärker zu schaffen. Im ersten Quartal fiel der Umsatz im Europageschäft mit der deutschen Kaufhauskette auf vergleichbarer Basis um kräftige 6,6 Prozent geringer aus als im Vorjahreszeitraum. Das teilte HBC am Dienstag am Hauptsitz in Toronto mit.

Insgesamt machte der Konzern, zu dem auch die nordamerikanischen Marken Saks Fifth Avenue, Lord & Taylor und Home Outfitters zählen, bei nahezu stagnierenden Erlösen einen Quartalsverlust in Höhe von 400 Millionen kanadischen Dollar (264 Mio Euro), nach 221 Millionen im Vorjahr.

"Das Ergebnis ist für uns enttäuschend", räumte Kaufhof-Chef Roland Neuwald ein. Der Jahresstart 2018 sei für den Textileinzelhandel nicht einfach gewesen, das gelte auch für Galeria Kaufhof. Es gebe allerdings schon Verbesserungen: "Wir sehen bereits erste Fortschritte der Sanierung, zum Beispiel bei der Modernisierung der Filialen". Zugleich käme man beim Sparprogramm voran. "Wir passen die Kapazitäten in der Hauptverwaltung an, verhandeln mit unseren Vermietern und Lieferanten und prüfen fortlaufend unser Filialportfolio." HBC hatte Kaufhof 2015 übernommen, die deutsche Kette wurde jedoch rasch vom Hoffnungsträger zum Problemfall./hbr/DP/she

