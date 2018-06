Wer trägt die Schuld am BAMF-Skandal? Christian Lindner will diese Frage in einem Untersuchungsausschuss klären - und kritisiert die Grünen für ihre Blockadehaltung.

Christian Linder ist dieser Tage auf Tour durch das politische Berlin. Auf BAMF-Tour, könnte man sagen. Seit sich der Skandal um die Bremer Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, weiter ausweitet, drängt der FDP-Chef auf eine parlamentarische Aufarbeitung. Gestern stellte er den Einsetzungsantrag seiner Fraktion für einen Untersuchungsausschuss vor. Der soll klären, was im BAMF in den vergangenen Jahren schief gelaufen ist - oder eben nicht. Noch fehlt Lindner die erhoffte Unterstützung von Grünen und Linken. Auch die AfD fordert in einem eigenen Antrag einen Untersuchungsausschuss.

Und so ist es wenig überraschend, dass Lindner zurzeit keine Gelegenheit auslässt, die Grünen zu kritisieren. "Die Grünen sind gegenwertig die Steigbügelhalter der AfD, weil sie eine echte Aufarbeitung im Parlament verhindern", sagte er bei "Curry & Politics", einer exklusiven Veranstaltung für die Mitglieder der Leser-Clubs von "WirtschaftsWoche" ...

