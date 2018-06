Amsterdam (ots/PRNewswire) -



Norgine B.V. gab heute gemeinsam mit seinem Partner Salix Pharmaceuticals Ltd. ("Salix") bekannt, dass sie neue Ergebnisse der klinischen Phase-3-Untersuchung für PLENVU® bei der vom 2. bis 5. Juni 2018 in Washington, D.C. stattfindenden Digestive Disease Week (DDW) vorstellen werden.



PLENVU® ist eine niedrigvolumige (1 l) vorbereitende Darmspüllösung auf Basis von Polyethylenglykol (PEG) für erwachsene Patienten.



Die zu PLENVU® während der DDW am 5. Juni 2018 in der Zeit von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr EST präsentierten Informationen umfassen:



- Epstein, Michael: Assessment of Patient Satisfaction With NER1006 and Trisulfate Bowel Preparations for Colonoscopy: A Phase 3, Randomized, Multicenter Trial (Poster-Nr. Tu1102, Halle C, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr) - Epstein, Michael: Comparative Assessment of Bowel Cleansing of 1 L Polyethylene Glycol Plus Ascorbate NER1006 Compared With 2 L Polyethylene Glycol Plus Ascorbate: A Phase 3, Randomized, Multicenter Trial (Poster-Nr. Tu1070, Halle C, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr) - Hassan, Cesare: Impact Of Cleansing Quality Using The Harefield Cleansing Scale And Polyp And Adenoma Detection Rates: A Post Hoc Analysis Of Three Phase 3 Randomized Trials (Poster-Nr. Tu1074, Halle C, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr) - Epstein, Michael: Impact Of Time Interval Between The Second Dose Of A Split-Dose Regimen Of NER1006 Versus Trisulfate And Start Of Colonoscopy: Evaluation Of Colon Cleansing Rates (Poster-Nr. Tu1101, Halle C, 12:00 Uhr - 14:00 Uhr)



PLENVU® ist in Europa und in den Vereinigten Staaten zugelassen. In Europa wird PLENVU® durch Norgine vertrieben und in den Vereinigten Staaten durch seinen Partner Salix Pharmaceuticals.



Norgine stellt PLENVU® weltweit her.



GL/PLV/0518/0071



