Mit dem Launch des AIM-Tokens für die internationale eHealth-Plattform Aimedis haben Investoren noch bis 26. Juni die Chance, bei BRIC INVEST 35% Zeichnungsbonus mitzunehmen und am weltweiten Boom der eHealth-Revolution teilzuhaben.

Aimedis ist schon jetzt die weltweit führende eHealth-Plattform, auf der Patienten ihre Daten ablegen und teilen, Ärzte konsultieren, Rezepte erneuern und Therapiesitzungen durchführen können, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen. Basierend auf dem aktuellen Erfolg in Europa, mit mehreren Krankenhauskonzernen, Tausenden von Ärzten und Therapeuten und Zehntausenden von Patienten, die die Plattform bereits nutzen, gibt Aimedis nun den AIM aus: Die neue Kryptowährung, die für die Bezahlung von hunderttausenden von Gesundheitsdienstleistungen innerhalb der Plattform ebenso wie die sozialen Interaktionen der Patienten weltweit eingesetzt werden wird.

Mit diesem Initial Coin Offering (ICO) eröffnet Aimedis weltweiten Investoren die Teilhabe an einer der innovativsten und dynamischsten Entwicklungen unserer Zeit: Der eHealth-Markt, der Patienten weltweit die Chance eröffnet, die beste Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, unabhängig von ihrem aktuellen Aufenthaltsort, der Blockchain, die hundertprozentige Anonymität und Sicherheit in allen gesundheitsbezogenen Transaktionen garantiert, und Künstlicher Intelligenz, die die Auswertung von Befunden sowie die Bestimmung angemessener Medikamentierung verbessert, sowie einer Kryptowährung zur sicheren und anonymen Bezahlung von Gesundheitsdienstleistungen, die in den meisten Fällen sogar von den Krankenkassen akzeptiert und zurückerstattet werden.

Insofern ist es kein Wunder, dass führende Analysten weltweit im AIM-ICO ein hohes Profitpotenzial sehen: ICObenchmark.com, das weltweit führende Portal für die Markteinführung von Kryptowährungen, bewertet den AIM ICO mit 4.6 von 5 möglichen Punkten als den derzeit besten eHealth ICO weltweit. Auch das US-amerikanische Fachportal Paymentweek.com kommt vor diesem Hintergrund zum Schluss, "dass der AIM-ICO sich für Investoren auf der Suche nach dem ‚nächsten Bitcoin' sehr gut lohnen" wird. Und natürlich haben auch Plattformen wie Wallstreet-Online.de oder BTC-Echo.de ebenfalls positiv über den AIM-ICO berichtet.

Wer also bereits heute am Boom der eHealth-Revolution von morgen teilhaben will, ist deshalb gut beraten, sich Aimedis, und den AIM-ICO genauer anzusehen derzeit ist Aimedis die einzige Plattform weltweit, die eHealth mit Blockchain, Künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen in einem profitablen Geschäftsmodell vereinigt. Und mit der Zusage von Aimedis CEO Dr. Michael J Kaldasch, die bei diesem ICO erlösten 36 Mio. USD in die Weiterentwicklung und Anwerbung neuer Nutzer weltweit, insbesondere in den Milliarden-Patientenmärkten Südostasiens zu investieren, wird Aimedis auch schon in Kürze über so viele AIM-Umsätze im System verfügen, dass der Wert der Tokens massiv ansteigen wird.

Wer an diesem Boom-Markt teilhaben will, kann das ganz einfach tun: Investoren, die heute bei BRIC INVEST den AIM, der von Aimedis zum Nennwert von 0,12 USD ausgegeben wird, bestellen, bekommen insgesamt 35% Ausgabebonus 30% Presale-Bonus von Aimedis PLUS 5% Ausgabepremium von BRIC INVEST. Das heißt, wer heute AIM bei BRIC INVEST kauft, erhält statt der nominellen 8,33 AIM pro Dollar sofort 11,25 AIM pro Dollar und hat bereits eine Profitmarge von 35%, noch bevor der ICO beendet ist!

