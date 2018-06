Die Tesla-Aktie ist und bleibt ein Phänomen. Sie agiert völlig anders als der Rest der Börse. Da kann kommen was will, die Aktie will "zu den angebrachten Zeiten" nicht fallen. Eigentlich wäre gestern so ein Tag gewesen. Das hoch angesehene Portal Recode, das stets gut informiert ist, berichtete von einem Datenauswerter aus der Finanzbranche. Der habe anhand einer anonymisierten Datenerhebung errechnet, dass bislang 23% aller im Voraus gezahlten 1000 Dollar pro vorbestelltem Modell 3 von Tesla an die Besteller schon wieder erstattet wurden.

Das bedeutet: Gut 1/4 der Modell 3-Bestellungen wurden schon wieder storniert. Das ist eine dramatisch hohe Zahl, wo doch dieses Modell der große Durchbruch für die Firma sein soll. Brach die Tesla-Aktie nach dieser Info gestern ein? Nein, sie stieg sogar noch um 5 Dollar. Jedes andere Unternehmen ...

