PARIS, 5. Juni 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- VITEC (http://www.vitec.com/), ein weltweiter Marktführer im Bereich von fortschrittlichen Videokodierungs-, -dekodierungs- und Streaminglösungen, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen seine Videokodierungs- und Streaming-Lösungen vom 26.-28. Juni auf der BroadcastAsia2018 im Suntec Singapore Convention and Exhibition Centre - Stand 4H2-10 - ausstellen wird. VITEC wird die Punkt-zu-Punkt-HEVC-/H.264-Streaminglösungen des Unternehmens und die um neue Funktionen erweiterte EZ TV-Plattform für IPTV und digitale Beschilderung mit übertragungstauglicher Sendequalität vorstellen.

Am Stand wird auch die Punkt-zu-Punkt/Punkt-zu-Mehrpunkt-HEVC-Streaminglösung von VITEC ausgestellt, die mit dem preisgekrönten MGW Ace ausgestattet ist. Diese kompakte, leistungsstarke Streaminglösung bietet dank dem 4:2:2 10-Bit-HEVC-Codec der zweiten Generation (Gen2) von VITEC unübertroffene Videoqualität und effiziente Bandbreitenkomprimierung. Ein fortschrittlicher, integrierter Streamingschutz garantiert zuverlässige Videoverteilung in jedem Netzwerk, auch im Internet.

Darüber hinaus wird die 4K-HEVC-Kodierungs-/Dekodierungslösung von VITEC zu sehen sein. Mit HEVC-Komprimierung bietet MGW Vision eine UHD-IPTV-Beitragslösung für verschiedene Märkte, einschließlich Fernsehen, In-House-IPTV und Unternehmen - überall dort, wo UHD von entscheidender Bedeutung ist. Dieser IPTV-Encoder wurde mit Unterstützung für 4:2:2 10 Bit entwickelt und bietet eine einwandfreie Videoqualität, die besonders für Übertragungsanwendungen wichtig ist.

VITEC wird außerdem seine EZ TV-Plattform für IPTV und digitale Beschilderung präsentieren, eine skalierbare, zukunftssichere Lösung für IPTV und digitale Beschilderung, die Videostreaming-Workflows, Beschilderungskampagnen und Videowandmanagement über bestehende IP-Netzwerke automatisiert. EZ TV unterstützt sowohl die Formate H.264 als auch HEVC in Auflösungen bis zu 4K - und das in Verbindung mit AES-Verschlüsselung, um die sichere Auslieferung von Inhalten zu gewährleisten. Die hinzugefügte Unterstützung der Plattform für Videowände verleiht dem System einen weiteren Mehrwert und vereinfacht die Bereitstellung und Verwaltung von Projekten mit IPTV, digitaler Beschilderung und Videowandinhalten, während sie gleichzeitig ein atemberaubendes visuelles Erlebnis bietet. Die neueste Version der Plattform erweitert die DRM-Interoperabilität und bietet neue IPTV-Funktionen für Unternehmen. Hierzu gehören zeitversetztes Fernsehen, TAA-konforme Hochleistungs-Endpunkte sowie eine neue Mobil-App für iOS- und Android-Geräte, die es Benutzern ermöglicht, über die Wiedergabe von IPTV-Inhalten hinaus Video vom Außeneinsatz in die Firmenzentrale zu streamen - und das mit Verbesserung von HEVC-Streams, die über schlechte Netzwerke übermittelt werden, in Echtzeit.

Über VITEC

VITEC ist ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Videostreaming-Lösungen für Rundfunk, Militär und staatliche Stellen, Unternehmen, Sport- und Unterhaltungseinrichtungen sowie Gotteshäuser. © 2018 VITEC

