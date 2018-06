Nato-Truppen sollen künftig schneller mobilisiert werden können. US-Verteidigungsminister Mattis will sich um entsprechende Zusagen bemühen.

Die USA drängen die europäischen Nato-Partner Diplomatenkreisen zufolge, die Einsatzbereitschaft ihrer Truppen und Waffensysteme zur Abschreckung Russlands deutlich zu erhöhen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis werde sich beim Treffen mit seinen Nato-Kollegen am Donnerstag in Brüssel bemühen, Zusagen für dieses Vorhaben zu bekommen, verlautete in US- und Nato-Kreisen.

Danach solle die Militärallianz künftig 30 Bataillone, 30 Kampfjet-Geschwader und 30 Kriegsschiffe in der Größenordnung eines Zerstörers vorhalten, die binnen 30 Tagen verlegt werden könnten. Zur Zahl der nötigen Soldaten äußere sich Mattis in seinem Vorschlag nicht. Er setze auch keine Frist, bis wann diese erhöhte Einsatzbereitschaft erreicht sein solle. Die Größe eines Bataillons variiert innerhalb der Nato zwischen 600 und 1000 Soldaten.

Die europäischen Verbündeten würde die Forderung der USA vor einige Herausforderungen stellen. Nicht nur die Bundeswehr kämpft mit der mangelhaften Einsatzfähigkeit von Jets und Helikoptern. US-Präsident Donald Trump attackiert die Verbündeten regelmäßig, weil sie die Verteidigungsausgaben nach dem Ende des Kalten Krieges deutlich zurückgefahren hatten.

Erst seit der Ukraine-Krise und der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...