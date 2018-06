Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein Kursaufschwung der Technologiewerte hat am Dienstag den deutschen Aktienmarkt geprägt. Der DAX stieg um 0,1 Prozent auf 12.787 Punkte, angeführt von Infineon, die 2,7 Prozent gewannen. Auch SAP waren gesucht. In der zweiten Reihe stieg der TecDAX zeitweise auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologie-Blase der Jahrtausendwende, zum Schluss zog er noch um 0,6 Prozent an.

"Technologiewerte profitieren weiter von den Innovationssprüngen und den damit verbundenen nötigen Investitionen", sagte ein Marktteilnehmer. In den USA stiegen Apple nach der Vorstellung von Software-Innovationen auf neue Allzeithochs. Und die großen Nasdaq-Indizes kratzten bereits an ihren Rekordständen von Mitte März.

"Tech-Werte sind der herausragende Sektor, der nach einer strukturellen Wachstumsstory aussieht und weiterhin Gewinnwachstum zeigen wird", sagte Nick Peters, Portfoliomanager bei Fidelity International.

Dagegen litten die Aktien der Banken schon wieder unter steigenden italienischen Renditen. Commerzbank fielen um 2,8 Prozent und Deutsche Bank um 1,2 Prozent.

Im SDAX stiegen Takkt um gut 7 Prozent. Händler verwiesen auf eine Hochstufung auf "Kaufen" durch Berenberg.

Indexänderungen im Blick

Im Blick standen auch die für den Abend erwarteten Veränderungen bei der Zusammensetzung von MDAX, SDAX und TecDAX. Unter anderem drängten im Zuge eines Sofortaufstiegs ("Fast Entry") der Logistiker Delivery Hero, die Online-Plattform-Holding Scout24 und Puma in den MDAX. Alle drei zogen am Dienstag weiter an.

Als Abstiegskandidaten aus dem MDAX gehandelt wurden Stada, Alstria Office, Krones, Ceconomy und Jungheinrich. Und im TecDAX dürften die Aktien der Siemens-Tochter Healthineers den Platz von Aumann einnehmen, die wohl in den SDAX wechseln. In diesen drängte auch DWS, Abstiegskandidat waren Steinhoff.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 110,5 (Vortag: 87,0) Millionen Aktien im Wert von rund 4,08 (Vortag: 2,89) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.787,13 +0,13% -1,01% DAX-Future 12.778,50 +0,05% -1,19% XDAX 12.781,33 -0,03% -0,62% MDAX 26.688,98 +0,18% +1,86% TecDAX 2.831,70 +0,58% +11,97% SDAX 12.622,05 +0,41% +6,18% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,61 83 ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/raz

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 11:44 ET (15:44 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.