ZÜRICH (Dow Jones)--Nach zuletzt zwei Tagen mit Kursaufschlägen ist es am Dienstag am Schweizer Aktienmarkt nach unten gegangen, wobei der SMI im späten Handel die Verluste noch einmal ausweitete. Waren die Bankenwerte zu Wochenbeginn noch der Motor für die Börse, drückten die Abgaben des Sektors nun auf das Sentiment. Mit Blick auf den Gesamtmarkt war aber weiter von einem zurückhaltenden Geschäft die Rede wegen der diversen Handelskonflikte der USA. Daher wird mit Spannung auf das G7-Treffen am kommenden Wochenende in Kanada gewartet.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 8.538 Punkte und schloss damit auf seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 45,74 (zuvor: 37,71) Millionen Aktien.

Der europäische Banken-Index gab um gut 2 Prozent nach. Die italienischen Renditen stiegen wieder, die zehnjährige auf 2,75 Prozent von 2,54 Prozent am späten Montag. "Die neue Regierung will wohl Schulden abbauen, indem sie neue Schulden aufnimmt", sagte ein Händler zur Regierungserklärung von Guiseppe Conte. Für die Aktien der UBS ging es als SMI-Schlusslicht um 2,7 Prozent nach unten, Julius Bär gaben um 1,6 Prozent nach und die Papiere der CS Group verloren 2,2 Prozent.

Die Aktie von Roche schloss mit einem Minus von 1,9 Prozent bei 210,20 Franken, obwohl der Pharma-Konzern auf eine baldige Zulassung seines Hämophilie-Medikaments Hemlibra in den USA für eine weitere Indikation hoffen kann. Dagegen haben die Analysten von Bryan Garnier ihr Kursziel auf 260 von zuvor 275 Franken nach unten genommen. Die Einstufung "Neutral" wurde bestätigt. Bryan Garnier hat sein Investmentmodell für Roche aktualisiert nach der auf Krebsmedikamente fokussierten Pharmakonferenz ASCO in den USA. Anlass seien insbesondere die Einstellung von Taselisib nach enttäuschenden Phase-III-Studienergebnissen, aber auch die gesenkten Erwartungen an Tecentriq.

