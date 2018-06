Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit klar tieferen Kursen beendet. Belastet wurde der Leitindex SMI unter anderem von schwachen Bank- und Versicherungsaktien. Hier wirkte sich die Situation in Italien aus. Ministerpräsident Giuseppe Conte hatte mit einer Ansprache die Sorge geweckt, dass der Schuldenabbau keine Priorität geniesst. Ausserdem belasteten Kursverluste bei den defensiven Aktien-Schwergewichten den SMI überaus stark.

Für Verunsicherung sorgte am Markt neben dem Thema Italien erneut auch die Entwicklung des Handelsstreits zwischen den USA und ihren Handelspartnern, die nun teilweise auch mit der Einführung von Schutzzöllen begonnen haben. Im Gegensatz zum Gesamtmarkt schlossen die Technologiewerte im Plus. Sie profitierten erneut von einer guten US-Stimmung. So waren hierzulande Logitech bei den Blue Chips unter den grössten Gewinnern. Tech-Titel seien ein herausragender Sektor, bei dem es nach einer strukturellen Wachstumsstory aussehe, hiess es aus dem Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 1,11 Prozent im Minus bei 8'538,31 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gab um 0,87 Prozent nach auf 1'424,10 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) verlor 0,83 Prozent auf 10'274,00 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln ...

