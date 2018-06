London - Europas Aktien haben am Dienstag anfängliche Kursgewinne nicht gehalten. Der EuroStoxx 50, der am Mittag in der Spitze noch um knapp ein Prozent auf fast 3500 Punkte zugelegt hatte, schloss am Ende 0,37 Prozent niedriger bei 3456,79 Punkten. Belastet wurde der Leitindex der Eurozone vor allem von den Kurseinbussen der Finanzwerte: Von den zehn grössten Verlierern im Index fanden sich fünf Banken und ein Versicherer.

Auf die Kurse der Finanzwerte drückten neuerliche Sorgen um Italien. Eine erste Ansprache des neuen Regierungschefs Giuseppe Conte kam an den Finanzmärkten nicht gut an. Conte bestätigte vor dem Parlament, zentrale Punkte des Koalitionsprogramms der Fünf Sterne und der Lega umsetzen zu wollen. An den Märkten wurde dies als Vorzeichen für steigende Haushaltsdefizite des ohnehin hoch verschuldeten Landes interpretiert.

Daraufhin stiegen die Renditen italienischer Anleihen wieder kräftig, nachdem sich die Lage in den vergangenen Tagen merklich entspannt hatte. ...

