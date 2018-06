NEW YORK (Dow Jones)--Mit einer überwiegend negativen Tendenz zeigen sich die Indizes an der Wall Street am Dienstagmittag (Ortszeit). Während es für den Dow-Jones-Index sowie den S&P-500 etwas nach unten geht, bleiben die Technologiewerte gesucht. Der Nasdaq-Composite markierte im frühen Handel bei 7.644 Punkten ein neues Rekordhoch. Auch ein starker ISM-Index für den Dienstleistungssektor vermag den Gesamtmarkt nicht anzuschieben. Als leicht belastend werden dagegen Aussagen des neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gewertet, wonach der Schuldenabbau keine Priorität genießt.

Der Dow-Jones-Index verliert 0,4 Prozent auf 24.718 Punkte. Für den S&P-500 geht es um 0,3 Prozent nach unten. Dagegen zeigt sich der Nasdaq-Composite unverändert bei 7.605 Punkten.

"Tech-Werte sind der herausragende Sektor, der nach einer strukturellen Wachstumsstory aussieht und weiterhin Gewinnwachstum zeigen wird", so Nick Peters, Portfoliomanager bei Fidelity International. Als Indiz für den Stellenwert des Sektors wird auch die Aufnahme von Twitter in den S&P-500 gewertet. Grund ist der Abschluss der Übernahme des Pflanzen- und Saatgutkonzerns Monsanto durch Bayer. Die Twitter-Aktie gewinnt 5,2 Prozent und hat im Verlauf ein neues Jahreshoch erreicht. Den Platz von Monsanto im S&P-100 soll nach einer Mitteilung von S&P Dow Jones Indices Netflix erhalten. Deren Aktien legen um 1,7 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten klettern Apple, Amazon und Microsoft im Verlauf auf neue Rekordstände. Apple kündigte auf der Worldwide Developer Conference neue Versionen seiner Betriebssysteme für iPhones und Mac-Computer an, die das sogenannte Tracking von Internetaktivitäten etwa über Facebooks "Gefällt mir"-Button erschweren sollen. Die Facebook-Aktie zeigt sich wenig verändert.

Gute Konjunkturdaten ohne Auswirkungen

Das Wachstum der US-Dienstleister hat im Mai überraschend kräftig angezogen. Der ISM-Index stieg auf 58,6 Punkte. Volkswirte hatten lediglich einen Stand von 57,6 erwartet, nachdem der Index im Vormonat bei 56,8 gelegen hatte. Die Dienstleister machen rund 80 Prozent der US-Wirtschaft aus. Die Konjunktur läuft gut, aber auch die Preiskomponente steigt", sagt ein Marktteilnehmer. Damit wachse die Gefahr einer Beschleunigung bei der Straffung der Geldpolitik.

Auch der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex für die US-Dienstleister stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 56,8 Punkte von 54,6 im Vormonat. Das ist der höchste Wert seit April 2015. "Die US-Wirtschaft hat im Mai einen Gang nach oben geschaltet", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. "Die Indizes deuten nun auf ein Wachstum von schätzungsweise 3,5 Prozent."

Ölpreise zeigen sich uneinheitlich - Brent mit Abgaben

Am Ölmarkt geht es weiter abwärts, zumindest für den Brent-Preis. Die Sorgen wegen möglicher Produktionsausweitungen haben den Markt weiter im Griff. So hat Saudi-Arabien jüngst signalisiert, die Produktionsbeschränkungen der Opec unter Umständen aufzuweichen. Hinzu kommt die hohe US-Förderung, die vor allem den WTI-Preis belastet. Dieser zeigt sich nach den kräftigen Vortagesabgaben unverändert bei 64,73 Dollar. Brent reduziert sich dagegen um 1,0 Prozent auf 74,54 Dollar.

Beim Euro/Dollar-Währungsspar zeigt sich wenig Bewegung. Es sehe so aus, als habe das Währungspaar um 1,17 Dollar zunächst "neue Wohlfühlniveaus" erreicht, heißt es. Zumindest spreche wenig dafür, dass sich die Euro-Aufwertung auf kurze Sicht fortsetze, so Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Der Markt dürfte den Schreck vor Neuwahlen in Italien verdaut haben und richte den Blick auf die Haushaltspläne der neuen Koalitionsregierung in Rom und die wohl zu erwartenden missbilligenden Reaktionen einiger EU-Partner. Darüber hinaus kämen bereits Diskussionen auf, inwiefern sich die politische Unsicherheit auf die Euroraum-Konjunktur auswirke. Eine Normalisierung der Geldpolitik durch die EZB, die dem Euro unter die Arme greifen könnte, scheine vor diesem Hintergrund in immer weitere Ferne zu rücken.

Der Goldpreis legt mit den moderaten Abgaben am Aktienmarkt leicht zu. Die 1.300er-Marke rückt damit wieder in greifbare Nähe. Aktuell tendiert der Preis für die Feinunze mit 0,4 Prozent im Plus bei 1.297 Dollar. Eine deutlichere Erholung verzeichnen die US-Anleihen nach zuletzt zwei sehr schwachen Tagen. Die Rendite der Zehnjährigen fällt mit steigenden Notierungen um 3 Basispunkte auf 2,91 Prozent.

Navistar nach Zahlen fest

Der Lastwagenhersteller Navistar wird nach einem guten zweiten Geschäftsquartal und angesichts des günstigen Marktumfelds zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Im Quartal kehrte das Unternehmen, an dem VW beteiligt ist, in die Gewinnzone zurück. Die Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen nun um 2,2 Prozent.

Tesla fallen um 2,6 Prozent. Der Elektroautobauer hat einem Bericht zufolge 150 Millionen US-Dollar für Material ausgegeben, das anschließend verschrottet wurde. Tesla reagierte auf den Bericht und nannte die Summe "übertrieben".

Starbucks geben 2,5 Prozent ab. Howard Schultz zieht sich als Chef bei der US-Kaffeehauskette zurück und schürt damit Spekulationen über eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur. Der 64-Jährige hatte Starbucks von einem kleinen Coffeeshop in Seattle zu einem Weltkonzern ausgebaut. Schultz bleibt dem Konzern allerdings noch bis Oktober als Berater erhalten.

Smartsheet klettern dagegen um 16,5 Prozent. Der Cloud-Software-Anbieter verdoppelte zwar in der abgelaufenen Periode den Fehlbetrag. Analysten hatten auf bereinigter Basis allerdings mit Schlimmerem gerechnet. Der Umsatz sprang um 63 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.717,95 -0,39 -95,74 -0,01 S&P-500 2.739,97 -0,25 -6,90 2,48 Nasdaq-Comp. 7.605,04 -0,02 -1,42 10,16 Nasdaq-100 7.140,48 -0,04 -3,09 11,63 US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,49 -2,8 2,52 128,6 5 Jahre 2,76 -3,4 2,79 83,6 7 Jahre 2,86 -3,9 2,90 61,5 10 Jahre 2,91 -3,4 2,94 46,6 30 Jahre 3,06 -2,3 3,09 -0,5 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1676 -0,19% 1,1694 1,1688 -2,8% EUR/JPY 128,02 -0,33% 128,43 128,18 -5,4% EUR/CHF 1,1516 -0,37% 1,1554 1,1554 -1,7% EUR/GBP 0,8743 -0,48% 0,8782 1,1390 -1,7% USD/JPY 109,63 -0,16% 109,82 109,67 -2,7% GBP/USD 1,3357 +0,31% 1,3316 1,3311 -1,2% Bitcoin BTC/USD 7.487,32 -0,9% 7.455,73 7.513,17 -45,2% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,73 64,75 -0,0% -0,02 +8,3% Brent/ICE 74,54 75,29 -1,0% -0,75 +14,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.297,24 1.291,90 +0,4% +5,34 -0,4% Silber (Spot) 16,50 16,43 +0,4% +0,07 -2,6% Platin (Spot) 896,60 901,25 -0,5% -4,65 -3,5% Kupfer-Future 3,19 3,13 +1,8% ===

June 05, 2018 12:05 ET (16:05 GMT)

