FEIERTAGSHINWEIS

MITTWOCH: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Heldengedenktags geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.456,79 -0,37% -1,35% Stoxx50 3.076,21 -0,49% -3,20% DAX 12.787,13 +0,13% -1,01% FTSE 7.686,80 -0,70% +0,18% CAC 5.460,95 -0,22% +2,79% DJIA 24.748,22 -0,26% +0,12% S&P-500 2.743,06 -0,14% +2,60% Nasdaq-Comp. 7.611,61 +0,07% +10,26% Nasdaq-100 7.147,63 +0,06% +11,74% Nikkei-225 22.539,54 +0,28% -0,99% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 161,34 +56

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,96 64,75 +0,3% 0,21 +8,7% Brent/ICE 74,41 75,29 -1,2% -0,88 +14,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.296,13 1.291,90 +0,3% +4,23 -0,5% Silber (Spot) 16,48 16,43 +0,3% +0,06 -2,7% Platin (Spot) 896,80 901,25 -0,5% -4,45 -3,5% Kupfer-Future 3,19 3,13 +1,7% +0,05 -4,2%

Am Ölmarkt geht es weiter abwärts, zumindest für den Brent-Preis. Die Sorgen wegen möglicher Produktionsausweitungen haben den Markt weiter im Griff. So hat Saudi-Arabien jüngst signalisiert, die Produktionsbeschränkungen der Opec unter Umständen aufzuweichen. Hinzu kommt die hohe US-Förderung, die vor allem den WTI-Preis belastet. Dieser zeigt sich nach den kräftigen Vortagesabgaben unverändert bei 64,73 Dollar. Brent reduziert sich dagegen um 1,0 Prozent auf 74,54 Dollar. Der Goldpreis legt mit den moderaten Abgaben am Aktienmarkt leicht zu. Die 1.300er-Marke rückt damit wieder in greifbare Nähe. Aktuell tendiert der Preis für die Feinunze mit 0,4 Prozent im Plus bei 1.297 Dollar.

FINANZMARKT USA

Mit einer überwiegend negativen Tendenz zeigen sich die Indizes. Während es für den Dow-Jones-Index sowie den S&P-500 etwas nach unten geht, bleiben die Technologiewerte gesucht. Der Nasdaq-Composite markierte ein neues Rekordhoch. Als leicht belastend werden Aussagen des neuen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte gewertet, wonach der Schuldenabbau keine Priorität genießt. Bei den Einzelwerten klettern Apple, Amazon und Microsoft im Verlauf auf neue Rekordstände. Apple kündigte auf der Worldwide Developer Conference neue Versionen seiner Betriebssysteme für iPhones und Mac-Computer an, die das sogenannte Tracking von Internetaktivitäten etwa über Facebooks "Gefällt mir"-Button erschweren sollen. Die Facebook-Aktie zeigt sich wenig verändert. Der Lastwagenhersteller Navistar wird nach einem guten zweiten Geschäftsquartal und angesichts des günstigen Marktumfelds zuversichtlicher für das laufende Geschäftsjahr. Im Quartal kehrte das Unternehmen, an dem VW beteiligt ist, in die Gewinnzone zurück. Die Aktie fällt nach anfänglichen Gewinnen nun um 2,2 Prozent. Tesla fallen um 2,6 Prozent. Der Elektroautobauer hat einem Bericht zufolge 150 Millionen US-Dollar für Material ausgegeben, das anschließend verschrottet wurde. Tesla reagierte auf den Bericht und nannte die Summe "übertrieben". Starbucks geben 2,5 Prozent ab. Howard Schultz zieht sich als Chef bei der US-Kaffeehauskette zurück und schürt damit Spekulationen über eine mögliche US-Präsidentschaftskandidatur.

FINANZMÄRKTE EUROPA

An den europäischen Börsen hat sich am Dienstag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX legte um gut 0,1 Prozent zu, auf der anderen Seite ging es aber in Mailand, London, Zürich und Wien mehr oder weniger deutlich nach unten. Auch bei den Branchen und den Einzeltiteln ergab sich keine einheitliche Tendenz. Während Technologie-Aktien auf breiter Front stark gefragt waren, gerieten die Aktien der Banken unter Druck. Der Branchenindex der Banken in der europäischen Stoxx-Welt fiel um 1,7 Prozent. Die italienischen Renditen stiegen wieder, die zehnjährige auf 2,74 Prozent von 2,54 Prozent am späten Montag. "Die neue Regierung will wohl Schulden abbauen, indem sie neue Schulden aufnimmt", sagte ein Händler zur Regierungserklärung von Guiseppe Conte. Intesa fielen um 3,8 Prozent und Unicredit um 3,6 Prozent, Commerzbank gaben 2,8 Prozent ab. Dagegen bauten Technologie-Aktien ihre Stärke weiter aus. Der Stoxx-Branchenindex der Technologiewerte führte mit einem Plus von 1,4 Prozent die Gewinner bei den Sektoren an. In Deutschland stieg der TecDAX zeitweise auf den höchsten Stand seit dem Platzen der Technologieblase der Jahrtausendwende.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:24 Mo, 17:24 % YTD EUR/USD 1,1692 -0,05% 1,1694 1,1688 -2,7% EUR/JPY 128,21 -0,18% 128,43 128,18 -5,2% EUR/CHF 1,1528 -0,26% 1,1554 1,1554 -1,6% EUR/GBP 0,8745 -0,45% 0,8782 1,1390 -1,6% USD/JPY 109,67 -0,12% 109,82 109,67 -2,6% GBP/USD 1,3369 +0,40% 1,3316 1,3311 -1,1% Bitcoin BTC/USD 7.530,12 -0,3% 7.455,73 7.513,17 -44,9%

Beim Euro/Dollar-Währungsspar zeigt sich wenig Bewegung. Es sehe so aus, als habe das Währungspaar um 1,17 Dollar zunächst "neue Wohlfühlniveaus" erreicht, heißt es. Zumindest spreche wenig dafür, dass sich die Euro-Aufwertung auf kurze Sicht fortsetze, so Commerzbank-Analystin Thu Lan Nguyen. Der Markt dürfte den Schreck vor Neuwahlen in Italien verdaut haben und richte den Blick auf die Haushaltspläne der neuen Koalitionsregierung in Rom und die wohl zu erwartenden missbilligenden Reaktionen einiger EU-Partner. Darüber hinaus kämen bereits Diskussionen auf, inwiefern sich die politische Unsicherheit auf die Euroraum-Konjunktur auswirke. Eine Normalisierung der Geldpolitik durch die EZB, die dem Euro unter die Arme greifen könnte, scheine vor diesem Hintergrund in immer weitere Ferne zu rücken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Rally des Vortages sind die asiatischen Aktienmärkte mehrheitlich weiter nach vorn gerückt. Allerdings zogen nicht alle Börsen mit, als im späten Geschäft eine Aufwärtsbewegung einsetzte. Gegen den Trend lieferte der seit Tagen fallende Ölpreis negative Impulse. Wie schon an der Wall Street standen Ölwerte auch in Asien nicht auf den Kaufzetteln. In Tokio gewann der Nikkei-225 nach überraschend schwach ausgefallenen Ausgaben der privaten Haushalte und angesichts einer sich abschwächenden Konsumneigung 0,3 Prozent. Entscheidender für die Kursfindung sei der seit Tagen schwächelnde Yen gewesen, hieß es. Die schwache Landeswährung stützt die Exportaussichten der japanischen Wirtschaft. Der Schanghai-Composite baute seine Aufschläge im Verlauf aus und schloss 0,8 Prozent fester auf Tageshoch. Hongkong drehte 0,3 Prozent ins Plus, nachdem der Leitindex HSI am Vortag bereits die stärksten Gewinne verbucht hatte. Damit baute Hongkong die Gewinnstrecke auf nunmehr vier Tage aus. Zunächst hatte noch ein schwacher lokaler Einkaufsmanagerindex belastet. Im chinesischen Kernland ging die Aufwärtsbewegung vom Kleinwertesegment ChiNext aus, das sich um 2,5 Prozent von den heftigen Verlusten der Vorwoche zumindest etwas erholte. In Australien zeigte sich der S&P/ASX-200 mit Abgaben von 0,5 Prozent - belastet von Verlusten bei Energiewerten im Zuge des Ölpreisverfalls. Der Energiesektor büßte 1,3 und Bergbauwerte im Schnitt 1 Prozent ein. Unter den Einzelwerten stürzten Sharp in Tokio auf ein neues 17-Monatstief um 4,1 Prozent ab. Das Elektronikunternehmen plant eine Kapitalerhöhung.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Jeder fünfte Lufthansa-Aktionär nimmt die Aktiendividende

Die Aktiendividende erfreut sich bei der Lufthansa steigender Beliebtheit. Für 100 Millionen bestehende Aktien oder ein Fünftel aller Anteilsscheine verzichteten die Aktionäre auf eine Bardividende von je 0,80 Euro und entschieden sich für neue Lufthansa-Aktien. Ihre Zahl stieg dadurch um 2,4 Millionen.

SAP bietet integrierte Lösung für Kundenmanagement an

SAP will im wachsenden Markt für Kundenmanagement-Systeme (CRM) mit einer integrierten Softwarelösung punkten. Das neue Programmpaket mit dem Namen SAP C/4HANA sei anders als Vorgänger nicht allein auf die Erfordernisse des Vertriebs ausgelegt, sondern erlaube Unternehmen in Marketing, Vertrieb und Kundenservice eine "einheitliche Sicht auf den Kunden", sagte Konzernchef Bill McDermott auf der jährlichen Anwendermesse Sapphire.

Volkswagen-Finanzsparte platziert Anleihen über 2 Milliarden Euro

Die Volkswagen-Finanzsparte hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2 Milliarden Euro platziert. Es werde erwartet, dass Standard & Poor's diese Anleihen mit BBB+ und Moody's mit A3 bewertet, teilte die Volkswagen Financial Services AG mit. Die Transaktion war den weiteren Angaben zufolge fast zweieinhalbfach überzeichnet.

Mercedes-Benz Cars investiert 1 Mrd EUR in Pkw-Werk in Ungarn

Mercedes-Benz Cars investiert 1 Milliarde Euro in ein zweites Werk im ungarischen Kecskemet. Mit dem neuen "Full-Flex-Werk", für das der Grundstein am Dienstag gelegt wurde, schafft der Autobauer nach eigenen Angaben mehr als 2.500 Arbeitsplätze für den Bau von Pkw.

Neuer Wirbel um Sonderprüfung auf Uniper-Hauptversammlung

