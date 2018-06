Die Lufthansa AG (ISIN: DE0008232125) hat ihren Aktionären auch in diesem Jahr angeboten, die Bardividende in Höhe von 0,80 Euro je Aktie in Form von neuen Aktien der Gesellschaft zu erhalten. Rund 21 Prozent der Lufthansa-Aktionäre entschieden sich für diese Option, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 11. Juni 2018 in die Depots der ...

