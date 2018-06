Mainz (ots) -



Ab Freitag, 8. Juni 2018, weht ein frischer Wind an der Waterkant. Dann beginnen die Dreharbeiten für die ZDF-Krimiserie "Notruf Hafenkante" mit einem neuen Team: Polizeikommissarin Pinar Aslan (Aybi Era) und Polizeimeister Kristian "Kris" Freiberg (Marc Barthel) verstärken das Polizeirevier 21. Sie bilden das dritte Ermittlerteam und lösen damit Polizeihauptmeisterin Claudia Fischer (Janette Rauch) und Polizeimeister Tarik Coban (Serhat Cokgezen) ab.



Pinar Aslan (Aybi Era) wuchs in Berlin auf und ist mit Leib und Seele Polizistin. Von ihrer kriminellen Familie hat sie sich abgenabelt, sie steht kompromisslos auf der Seite des Gesetzes. Nach drei Jahren Studium und zwei Jahren als Streifenpolizistin in Neukölln ist Pinar eine kompetente Polizistin, die schon diverse Feuerproben hinter sich hat.



Kristian "Kris" Freiberg (Marc Barthel) ist ein waschechter Hamburger Jung. Aufgewachsen ist er in Wilhelmsburg, nicht unbedingt einem Vorzeigeviertel der Hansestadt. Eigentlich ist er gelernter Handwerker, hat aber nach seiner Lehre zunächst eine Reise um die Welt gemacht. Kurz vor Erreichen der Altersgrenze für den Eintritt in den Polizeidienst begann er seine Ausbildung. Kris bringt eine Menge Lebenserfahrung mit - und doch ist er der absolute Anfänger.



Aybi Era und Marc Barthel gehören nun neben Sanna Englund, Matthias Schloo, Rhea Harder-Vennewald, Bruno F. Apitz, Hannes Hellmann und Harald Maack zum Team von "Notruf Hafenkante". Als Ärzte und medizinisches Personal im Elbkrankenhaus sind Gerit Kling, Fabian Harloff und Manuela Wisbeck zu sehen.



Regie in Staffel 13 führt Dietmar Klein. Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH, Hamburg; die Produzentin ist Ines Karp, Producerin Martina Lebküchler. Die Redaktion im ZDF haben Thorsten Ritsch und Andreas Jakobs-Woltering. Die Dreharbeiten dauern bis Dezember 2018, die neuen Folgen werden voraussichtlich im Herbst 2019 ausgestrahlt.



