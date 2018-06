Bielefeld (ots) -



Hohe Qualität und für die Kunden ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis waren die Voraussetzung zur Lancierung der ersten YBPN Eigenmarken. Ein Concealer und eine Mascara sind die ersten Produkte, die von der beauty alliance unter der Marke YBPN für ihre Gesellschafter eingeführt wurden.



"Mit der Lancierung werden wir die Marke YBPN weiter stärken und schärfen damit auch gleichzeitig das Profil unserer Gesellschafter in einem immer größer werdenden Wettbewerb." erklärt Christian Lorenz, Geschäftsführer der beauty alliance Deutschland. "Mit beiden Produkten sprechen wir eine junge Zielgruppe an, die wir durch die Wahl der Namen und die Gestaltung der Verpackungen unterstreichen." Mit der Schaffung der Eigenmarken wird den Gesellschaftern auch ein neues wirtschaftliches Konzept zur Verfügung gestellt das deren Positionierung darüber hinaus festigen wird.



Mit YBPN wurde den inhabergeführten Parfümerien im vergangenen Jahr ein einheitliches Erkennungszeichen gegeben um diese sowohl online als auch stationär zu stärken. YBPN steht für Your Beauty Professional Network und verdeutlicht so die Expertise und das Fachwissen des Parfümeriefachhandels. Die beauty alliance ergänzt mit den beiden Produkten, Mascara und Concealer, das bestehende Sortiment des Parfümeriehandels. Im November dieses Jahres folgen ein Lipoil sowie ein Lipbalm. Weitere Produkte sind in der Entwicklung und werden im kommenden Jahr hinzukommen. Die Lancierung wird mit einer breit angelegten Influencer Kampagne sowie Onlineaktivitäten eingeführt.



