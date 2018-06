(In der am Montag um 14:04 Uhr mit obiger Überschrift gesendeten Meldung muss es im fünften Absatz korrekt heißen, dass Eurogruppen-Chef Mario Centeno das SPD-Europapapier insgesamt zwar begrüßt hat, sich aber nicht zu Einzelmaßnahmen dieses Papiers, wie der Festlegung von europaweit in bestimmten Korridoren harmonisierter Mindestlöhne sowie der höheren Besteuerung von Unternehmen, geäußert hat. Entsprechend muss der vierte Satz des fünften Absatzes gestrichen werden.

Dieser Fehler ist auch in der am Montag um 13:30 Uhr gesendeten Meldung enthalten:

TOP EU: Eurogruppen-Chef erleichtert über Merkels Antwort auf Macron

Es folgt die korrigierte Fassung der Meldung:)

Eurogruppen-Chef erleichtert über Merkels Antwort auf Macron

BERLIN (Dow Jones)--Bei einem Besuch in Berlin hat Eurogruppen-Chef Mario Centeno die Vorschläge von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Vertiefung des Euroraums als nützlich bewertet. "Das Statement der Kanzlerin war positiv. Es stimmt mit dem Koalitionsvertrag (zwischen Union und SPD) überein", sagte Centeno bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit SPD-Chefin Andrea Nahles in Berlin.

Merkels Vorstellungen könnten aber nur der Beginn sein und nicht das Ende des Weges. Der portugiesische Finanzminister ist ebenfalls Sozialdemokrat und war einer Einladung der Genossen in Deutschland gefolgt.

Merkel hatte am Wochenende in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen ihre Zustimmung für einen Investivhaushalt für die Eurozone "im unteren zweistelligen Milliardenbereich" erklärt. In Deutschland wurde das Gespräch als die lang überfällige Antwort auf die Reformideen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron gewertet. Der Investitionshaushalt soll nach dem Willen Merkels schrittweise eingeführt und dann in seiner Wirkung bewertet werden. Sie ließ offen, ob dieser Haushalt zum regulären EU-Budget gehören oder - wie Macron es will - bei den Finanzministern der Eurozone angesiedelt sein werde.

Hilfskredite nur gegen Auflagen

Die Kanzlerin hatte in dem Blatt auch ihr Konzept für einen Europäischen Währungsfonds dargelegt, der aus dem in der Schuldenkrise geschaffenen Stabilisierungsmechanismus ESM hervorgehen soll. Sie sprach sich dafür aus, Ländern mit kurzfristigen Krediten zu helfen, die durch äußere Umstände in Schwierigkeiten geraten: "Immer gegen Auflagen natürlich, in begrenzter Höhe und mit vollständiger Rückzahlung", so die CDU-Vorsitzende.

Centeno unterstrich bei seinem Besuch in Berlin seine Überzeugung, dass der Währungsblock in der aktuell wirtschaftlich stabilen Lage reformiert werden müsse. "Es ist wichtig, bei diesen guten wirtschaftlichen Indikatoren zu starten und ein robusteres Europa zu bauen", erklärte der Portugiese. Der Eurogruppen-Chef will darauf dringen, dass beim Umbau der Wirtschafts- und Währungsunion auch die soziale Dimension bedacht wird.

"Wir sollten in Europa soziale Mindeststandards verabschieden", forderte die SPD-Chefin. Als Beispiel für zusätzliche Belastungen der Wirtschaft nannte sie die Einführung einer Finanztransaktionssteuer, einer Digitalsteuer für Internetriesen wie Google und Facebook sowie eine einheitliche Bemessungsgrundlage für die Unternehmensbesteuerung. Für die SPD soll das Finanzminister Olaf Scholz in den Runden mit seinen Amtskollegen durchsetzen. Centeno hat er dabei auf seiner Seite.

