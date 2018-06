Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Merkels EU-Reformpläne stoßen in Fraktion auf "wohlwollende Zustimmung" - Kreise

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat in der Unions-Fraktion für ihre europapolitischen Reformvorschläge geworben und ist nach Angaben aus Fraktionskreisen auf ein positives Echo der Abgeordneten gestoßen. "Am Ende gab es wohlwollende Zustimmung", sagte ein Sitzungsteilnehmer. Die Kanzlerin habe in ihren Ausführungen einen weiten Bogen gespannt, und im Anschluss sei dies von den Abgeordneten debattiert worden.

Wirtschaftsminister Altmaier will Druck beim Netzausbau machen

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will dem lahmenden Ausbau der Stromleitungen in Deutschland mehr Tempo verleihen. "Ich werde ein Netzausbau-Beschleunigungsgesetz vorlegen", sagte der CDU-Politiker bei einer Fachkonferenz zur Energiewende in Berlin. Bis zur parlamentarischen Sommerpause plant er außerdem, die Bundesnetzagentur zu besuchen, um sich ein klares Bild über die Staustellen geben zu lassen.

Steinmeier wirbt in Polen für geeintes Europa und für Rechtsstaatlichkeit

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zu Beginn seines zweitägigen Besuchs in Polen für ein geeintes Europa und für Rechtsstaatlichkeit geworben. "Zerbricht der Zusammenhalt der Europäischen Union, gewinnt dadurch niemand von uns an nationaler Durchsetzungsfähigkeit", mahnte Steinmeier laut vorab veröffentlichtem Text in einer Rede anlässlich des 100. Jahrestags der polnischen Unabhängigkeit am Dienstag in Warschau.

Italiens Regierungschef will neue EU-Flüchtlingspolitik und lehnt Sparkurs ab

Italiens neuer Ministerpräsident Giuseppe Conte hat in seiner ersten Rede vor dem Senat eine "populistische" Politik angekündigt, mit der er in der Europäischen Union anecken dürfte. Bevor er am Dienstag in der Parlamentskammer die Vertrauensfrage stellte, wandte Conte sich gegen die EU-Flüchtlingspolitik und gegen Forderungen nach Sparmaßnahmen zum Abbau von Italiens massiver Staatsverschuldung. Außerdem kritisierte er die EU-Sanktionen gegen Russland.

Rajoy tritt als Chef der konservativen Partei Spaniens zurück

Vier Tage nach seinem Sturz als spanischer Ministerpräsident hat Mariano Rajoy seinen Rücktritt als Vorsitzender der konservativen Volkspartei (PP) angekündigt. "Ich denke es ist an der Zeit, diese Phase endgültig und vollständig abzuschließen", sagte Rajoy nach einem Treffen der Parteispitze. Rajoy war seit dem Jahr 2004 Chef der PP, und der erste Ministerpräsident, der per Misstrauensvotum zu Fall gebracht wurde, seitdem Spanien 1977 die parlamentarische Demokratie einführte.

US-Dienstleister gut in Schwung - ISM-Index steigt spürbar

Das Wachstum der US-Dienstleister hat im Mai überraschend kräftig angezogen. Der Sammelindex des Institute for Supply Management (ISM) für die Geschäftsaktivität im Dienstleistungssektor der USA stieg auf 58,6 Punkte, wie das ISM mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Stand von 57,6 erwartet, nachdem der Index im Vormonat bei 56,8 gelegen hatte. Die Dienstleister machen rund 80 Prozent der US-Wirtschaft aus.

Markit: US-Dienstleister kommen besser in Schwung

Die US-Dienstleister sind im Mai stärker in Schwung gekommen. Der vom IHS Markit Institut veröffentlichte Einkaufsmanagerindex stieg nach den Daten der zweiten Veröffentlichung auf 56,8 Punkte von 54,6 im Vormonat. Das ist der höchste Wert seit April 2015. Im Zuge des ersten Ausweises war nur ein Indexanstieg auf 55,7 Punkte berichtet worden. Ökonomen hatten eine Bestätigung dieses Wertes erwartet. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

China bietet Kauf von US-Waren im Wert von fast 70 Mrd USD an - Kreise

Im Handelsstreit mit den USA hat China angeboten, US-Produkte aus den Bereichen Landwirtschaft und Energie im Wert von fast 70 Milliarden US-Dollar zu kaufen, sollte die Regierung in Washington im Gegenzug von den angedrohten Strafzöllen auf chinesische Waren absehen. Das berichten Personen, die mit den jüngsten Verhandlungen vertraut sind.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/brb

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.