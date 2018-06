Merck will Arzneimittelhersteller künftig dabei unterstützen, Arzneimittel und Therapien schneller auf den Markt zu bringen. Dafür hat das Wissenschafts- und Technologieunternehmen nun offiziell Nordamerikas erstes so genanntes BioReliance® End-to-End Biodevelopment Center in Burlington, Massachusetts (USA), eröffnet. Laut Unternehmensmitteilung bietet dieses Leistungen zur Zelllinienentwicklung, zur Entwicklung von Upstream- und Downstream-Prozessen sowie die nicht der Qualitätssicherung GMP ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...