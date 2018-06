Wenige Wochen nach den USA hat jetzt auch Russland damit begonnen, verflüssigtes Erdgas (LNG) nach Indien zu liefern. Der Spediteur ?LNG Kano? koppelte nun erstmals an der Importanlage von Petronet in Daheder mit einer Fracht des russischen Energieriesen Gazprom an. Die Ladung aus Nigeria wurde dabei laut internationaler Medienberichte vom indischen Ölminister Dharmendra Pradhan persönlich in Empfang genommen. Der staatliche Gasversorger GAIL India Ltd. ist nun für den Weitertransport zuständig.

