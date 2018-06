Erst letzte Woche hatte die für Australien zuständige Wettbewerbsaufsicht ACCC eine Kartellklage gegen die viertgrößte australische Bank ANZ (?Australia and New Zealand Banking Group?) und zwei nicht näher genannte Institute angekündigt. Bereits kurz nach Bekanntwerden der juristischen Offensive sickerte durch, dass es sich bei den ebenfalls betroffenen Instituten wahrscheinlich um die Deutsche Bank und die US-amerikanische Großbank Citigroup handle, so die selbst getätigte Ankündigung der beiden ... (Marco Schnepf)

