Bei der Nato laufen die Planungen für die neue Kommandozentrale in Ulm auf Hochtouren. Erste Zahlen sickern bereits durch.

In dem neuen deutschen Nato-Kommando in Ulm sollen nach vorläufigen Planungen bis zu 500 Soldaten ihren Dienst tun. Nach Angaben aus Bündniskreisen in Brüssel ist vorgesehen, dass die Bundeswehr davon einen Großteil stellt. Der multinationale Teil würde demnach nur aus einigen Dutzend Militärs bestehen.

Wie stark das Kommando personell aufgestellt ist, soll sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch danach richten, ob es im Friedens- oder Krisenmodus betrieben wird.

Aufgabe des neuen Hauptquartiers in Baden-Württemberg wird es sein, schnelle Truppen- und Materialtransporte in Europa zu ermöglichen und ihren Schutz zu organisieren. Hintergrund der Pläne sind Zweifel, ob die Nato derzeit angemessen und schnell genug auf einen Angriff gegen einen Mitgliedstaat reagieren könnte.

