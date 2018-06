Kriens (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227 -



OpaccERP macht mit dem aktuellen Update Version 16.20

Geschäftskunden noch schneller und agiler. Ein komplettes

Update-Paket steht nun bereit und wird bei einzelnen Kunden bereits

erfolgreich genutzt. Die neue Version der Opacc Extended Enterprise

Software wartet mit zahlreichen Neuerungen und optimierten Funktionen

auf.



Die fortschreitende Digitalisierung in sämtlichen

Geschäftsbereichen zwingt zu laufenden Anpassungen in den Prozessen.

Opacc antizipiert diese Entwicklungen mit laufenden Updates. Beat

Bussmann, CEO Opacc Software AG: «Wir schlagen den Markt, in dem wir

schnell und umfassend neue Update-Pakete zur Verfügung stellen.

OpaccERP ist jederzeit upgrade-fähig, das heisst, dass unsere Kunden

keine zeitraubenden Neuinstallationen vornehmen müssen.»



In diesen Tagen wurde die neue Version OpaccERP für die Kunden

freigegeben. Die Entwickler haben über 200 Neuerungen und Anpassungen

reingepackt, getestet und den Freigabeprozess durchlaufen lassen. Das

Paket ist nun für alle Bestandes- und Neu-Kunden ab sofort verfügbar.

Dank der Update-Garantie für alle Opacc Kunden können die Pakete zu

einem beliebigen Zeitpunkt auf den bestehenden Installationen

eingespielt werden. Erfahrungsgemäss lassen sich über 80% der

Kundenlösungen innerhalb von 3-6 Monaten auf die neuste Version

updaten. In der aktuellen Trovarit-Studie, welche die Zufriedenheit

der Unternehmen mit ihrem ERP misst, war die Update-Fähigkeit von

OpaccERP einer der zentralen Aspekte für die herausragenden

Kundenbewertungen.



Die Highlights im aktuellen Release 16.20:

- Verwendung der Swiss QR-Codes auf den Einzahlungsscheinen gemäss

ISO 20022

- Eine überarbeitete Benutzeroberfläche

- Erweiterungen im Warehouse

- Erweiterungen im Service und in der Ressourcenplanung

- Neue Technologie-Updates



Mit der neuen Version 16.20 bietet der Luzerner

Software-Hersteller zahlreiche Neuerungen und Erweiterungen an, die

das (Geschäfts-) Leben spürbar vereinfachen.



Bereits seit 2016 nutzen zahlreiche Unternehmen

OpaccCloudServices, die es erlauben, alle Opacc Anwendungen im

OpaccCloudCenter ohne aufwändige technische Konfiguration zu

betreiben. Der Update 16.20 umfasst selbstverständlich auch die

Cloud-basierte Lösung von OpaccERP. Anwender können OpaccERP

standortunabhängig nutzen.



Originaltext: Opacc Software AG

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100021227

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100021227.rss2



Kontakt:

Urs P. Amrein, Marketing Manager

Opacc Software AG, Industriestr. 13, CH-6010 Kriens/Luzern,

Telefon +41 (41) 349 51 00, E-Mail: marketing@opacc.ch



Medienbeauftragter: Stockerdirect AG, Beni Stocker,

Agentur für Marketing & PR, Rosenstr. 2, 6010 Kriens/Luzern,

Tel. +41 (41) 340 75 66,

E-Mail: b.stocker@stockerdirect.ch