Bundesbankpräsident Weidmann fordert gemeinsame Anstrengungen von Berlin und Paris - vor allem bei Grenzsicherung und Migration.

Bundesbankpräsident Jens Weidmann hat die Regierungen in Paris und Berlin zum Schulterschluss auf dem Weg zu Reformen der Euro-Zone aufgefordert. "Klar scheint mir, dass die Debatte nur dann vorankommen wird, wenn Deutschland und Frankreich an einem Strang ziehen, und zwar in die gleiche Richtung", sagte Weidmann am Dienstagabend laut Redetext in Brüssel. Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron habe wichtige Impulse gegeben, die "in Deutschland mit einer Mischung aus Wohlwollen und Skepsis aufgenommen" worden seien.

Bundeskanzlerin Angela ...

