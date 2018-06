Zürich (ots) - Die Revision des CO2-Gesetzes ist für die Schweizer

Gaswirtschaft ein politisches Schlüsseldossier, wie VSG-Präsident

Martin Schmid an der heutigen Generalversammlung des Verbandes der

Schweizerischen Gasindustrie VSG in Bern ausführte. Er zeigte auf,

dass die Branche fest entschlossen ist, ihren Beitrag zum Klimaschutz

zu leisten. Die geplanten Vorschriften für Gebäude sind für die

Branche jedoch nicht akzeptabel, da sie letztlich einem Verbot von

fossilen Heizungen gleichkommen.



Die Schweizer Gaswirtschaft wird in den kommenden Jahren die

Einspeisung von erneuerbaren Gasen markant fördern. Ziel ist, deren

Anteil im gasversorgten Wärmemarkt bis ins Jahr 2030 auf 30 Prozent

zu erhöhen. Damit die Branche die Produktion weiter ausbauen kann,

braucht es jedoch entsprechende Rahmenbedingungen. Die Gaswirtschaft

fordert daher eine Teilzweckbindung der CO2-Abgabe zugunsten

erneuerbarer Gase. Die von der Gaswirtschaft bezahlte CO2-Abgabe

beläuft sich auf über 500 Millionen Franken. Rund 150 Millionen, so

der VSG-Präsident, sollten künftig für die Förderung erneuerbarer

Gase und anderer alternativer Wärmesysteme verwendet werden.



Eine weitere Baustelle, die von der Branche ein grosses Engagement

erfordert, ist die Anerkennung von Biogas als erneuerbare Energie im

Zusammenhang mit der Umsetzung der Mustervorschriften der Kantone im

Energiebereich (MuKEn 2014). Die Gaswirtschaft muss in jedem

einzelnen Kanton vorstellig werden und sich für die Anerkennung

einsetzen. Für Martin Schmid eine nicht nachvollziehbare Situation:

"Mit einem Anteil von 30 Prozent erneuerbaren Gasen im Netz

reduzieren wir die CO2-Emissionen im Vergleich zu Öl um 50 Prozent."



Sorgen bereitet der Branche die Energieplanung in Städten, in

denen Zonen definiert werden, wo Gas künftig noch genutzt wird und wo

nicht. "Ist das Gasnetz einmal zurückgebaut, lässt es sich nicht

einfach wiederherstellen, wenn es dann wieder gebraucht wird", warnte

der VSG-Präsident. Gas sei eine unverzichtbare Technologie auf dem

Weg in die Energiezukunft. "Es schafft die Verbindung zwischen Strom

und Wärme sowie zwischen Strom und Mobilität. Das Gasnetz wird

künftig Strom speichern und für andere Nutzungen zur Verfügung

stehen." Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Sektorkopplung

oder Netzkonvergenz.



Mit der Power-to-Gas-Technologie kann nicht nur überschüssiger

erneuerbarer Strom gespeichert werden, Gas leistet auch einen

wichtigen Beitrag für die Versorgungssicherheit der Schweiz. Dies vor

allem im Winter, wenn das Land immer mehr von Stromimporten aus nicht

erneuerbaren Quellen abhängig ist. Die Eidgenössische

Elektrizitätskommission (Elcom) fordert ihn ihrer neusten Studie zur

Versorgungssicherheit 2025, dass ein "substanzieller Teil der

Winterproduktion" in der Schweiz produziert wird. Dazu sind

Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen (WKK) wie Blockheizkraftwerke bestens

geeignet, da sie nicht nur Wärme, sondern auch Strom produzieren. Wie

der VSG-Präsident ausführte, fehlen jedoch nach wie vor die

notwendigen Anreize, insbesondere für den Betrieb kleinerer

WKK-Anlagen.



Keine vernünftige Klimapolitik ohne Gas



In ihrem Gastreferat sprach Christine Hofmann, stellvertretende

Direktorin beim Bundesamt für Umwelt, über die Rolle von Gas in der

schweizerischen Klimapolitik. "Erneuerbares Gas soll mittel- und

langfristig eine zentrale Rolle in der Mobilität, dem Gebäudebereich

und der Industrie spielen", sagte Christine Hofmann. In der

anschliessenden Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik,

Wirtschaft und Verwaltung wurde die Frage diskutiert, ob die

Klimapolitik der Schweiz stimmig oder gar widersprüchlich sei. Bei

der Ausgestaltung der klimapolitischen Instrumente müssen die

Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten

werden, so das Fazit der engagiert geführten Diskussion.



