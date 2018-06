Die Aktie von Facebook hat am Montag im deutschen Handel zunächst etwas nachgegeben. Das ändert nichts daran, dass der Wert sehr attraktiv ist. Chartanalysten gehen davon aus, dass die Aktie in den kommenden Wochen auf neue Tops nach oben steigen kann und dabei sogar Rekorde in den Fokus nimmt, die jetzt noch nicht einmal diskutiert werden: 200 Euro und mehr.

Im Detail: Seit Anfang April hat Facebook nach einer vorhergehenden Abwärtsrallye infolge der Datenschutz-Problematik wieder mächtig ... (Moritz von Betzenstein)

Den vollständigen Artikel lesen ...