FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stammaktien der Sixt SE standen im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Wie die Erich Sixt Vermögensverwaltung mitteilte, sollen in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bis zu 1,01 Millionen Inhaber-Stammaktien bei institutionellen Investoren platziert werden. Das würde rund 3,3 Prozent aller ausstehenden Inhaber-Stammaktien bzw rund 3,3 Prozent der Stimmrechte der Sixt SE entsprechen. Im Zuge der Platzierung würde sich der Anteil der Erich Sixt Vermögensverwaltung an der Sixt SE demnach auf rund 58,3 Prozent von aktuell 61,6 Prozent verringern. Infolgedessen würde der Streubesitz auf rund 41,7 Prozent von derzeit 38,4 Prozent steigen. Die Stammaktien der Sixt SE wurde nachbörslich bei Lang & Schwarz 6 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.766 12.787 -0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 05, 2018 16:49 ET (20:49 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.