Vier Jahre, nachdem sie eine Mitgliedsfirma bei Andersen Global wurde, hat STCPartners mit Sitz in Paris die Marke Andersen in Frankreich offiziell als Andersen Tax Legal eingeführt. Die Kanzlei war eine der ersten Mitgliedsfirmen des globalen Unternehmens, die Ende 2013 die erste Expansion nach Europa vorantrieb, und wird von den Managing Partnern Hervé-Antoine Couderc, Delphine Bariani und Pierre Bouley geleitet. Andersen Tax Legal in Frankreich ist eine auf privates Eigenkapital spezialisierte Anwaltskanzlei, die ihren Mandanten maßgeschneiderte und innovative Dienstleistungen anbietet.

"Viele von uns teilen eine gemeinsame Geschichte und wir fühlten bereits bei unseren ersten Gesprächen eine natürliche Nähe. Die Zusammenarbeit mit Gleichgesinnten ist für unsere Kanzlei und unsere Mandanten wichtig, die so in zahlreichen Wirtschaftszentren der Welt von nahtlosen und konsistenten Dienstleistungen von höchster Qualität profitieren können", so Hervé-Antoine Couderc.

Delphine Bariani kommentierte: "Wir und unsere Teams sind auf den Erfolg dieser Einführung vorbereitet und sind uns der großen Chance bewusst, an der Entwicklung einer einzigartigen Anwaltskanzlei in Frankreich mitzuwirken, die besser als je zuvor auf die Erwartungen und Anforderungen unserer Mandanten eingehen kann." Delphine Bariani ist Mitglied des Global Board of Directors und Partner Pierre Bouley ist Mitglied des Global Advisory Council.

Die 2005 gegründete Kanzlei wird weiterhin vermögende Familien und deren Unternehmen in Frankreich, Europa und weltweit rechtlich und steuerlich beraten. Andersen Tax Legal berät auch Privat- und Familiengruppen, deren Gesellschafter und Führungskräfte sowie das Management großer börsennotierter und privater Unternehmensgruppen mit unterschiedlichen Beteiligungsstrukturen. Zu den Schlüsselbereichen, in denen die Kanzlei tätig ist, gehören Landwirtschaft und Konsumgütervertrieb, Energie, Familienunternehmen, Finanzdienstleistungen, Pharmazie, Kommunikation, Telekommunikation, Private Equity, Immobilien und Transportwesen.

"Ich habe enge berufliche Beziehungen zu unserem Team in Paris und schätze deren innovative Geschäftskenntnisse und führende grenzüberschreitende Fähigkeiten. Wir teilen die Kernwerte Verantwortung, Unabhängigkeit und Transparenz sowie eine gemeinsame Vision für die Schaffung eines herausragenden, vielfältigen Teams, das erstklassige Dienstleistungen anbietet", fügte Mark Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen Tax LLC, hinzu. "Eine starke Präsenz in der europäischen Region ist für unser Unternehmen von größter Bedeutung, und die offizielle Einführung des Namens Andersen in Frankreich ist ein Indikator für unser Wachstum in dem Markt."

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 3.000 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 103 Standorten präsent.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

