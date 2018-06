Die Mietpreise steigen drastisch an, das macht sich besonders in Großstädten bemerkbar. Trotzdem bleiben die Einkommen der Verbraucher auf einem stabilen Niveau. Da bleibt vielen nur eine Möglichkeit: Der Umzug in eine kleinere Wohnung, was aber nicht immer möglich ist (Stichwort Familien mit Kindern). Alternativ dazu kann man aus der Stadt heraus ziehen, muss in diesem Falle aber Mehrkosten für die täglichen Fahrten zur Arbeit einkalkulieren. Kein Wunder, dass immer mehr Menschen sich Gedanken ... (Robert Sasse)

