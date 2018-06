Die US-Zentralbank Federal Reserve könnte mit ihrer geldpolitischen Wende eine weltweite Dollar-Knappheit auslösen.

Die US-Zentralbank Federal Reserve könnte mit der von ihr eingeleiteten geldpolitischen Normalisierung eine weltweite Dollar-Knappheit auslösen. Tritt diese ein, könnten Krisen in den Schwellenländern und der Ausbruch einer Rezession der Weltwirtschaft aus Sicht von Beobachtern die Folgen sein. Dem Gouverneur der Bank of India, Urjit Patel, zufolge gehen die größten Gefahren von der angekündigten Verringerung der Bilanz durch die Fed sowie von der massiven Ausweitung der Staatsschulden der Vereinigten Staaten und einem daran gekoppelten höheren Angebot an US-Anleihen aus. Beides zusammen werde dazu führen, dass Investoren ihre Dollar vornehmlich in den USA anlegen werden, weil dort höhere Renditen zu erzielen sind und die Fed anderen Investoren mehr Platz einräumt. Diese Dollar fehlten dann in anderen Teilen der Welt - insbesondere Ländern, welche auf Dollar-Schulden angewiesen sind.

