Intelligente Preisgestaltung leicht gemacht für mittelständische und B2B-Großunternehmen

Um das aktuelle Angebot für große Unternehmen zu stärken und dem Mittelstand ein intelligentes Preismanagement mit kurzer Time-to-Value-Zeit zu bieten, hat Vendavo, ein führender Anbieter von Cloud-basierten kommerziellen Exzellenzlösungen, heute die Übernahme des schwedischen SaaS-Preissoftwareanbieters Navetti bekannt gegeben. AB

"Unternehmen müssen heute mehr denn je mit den sich schnell ändernden Marktbedingungen und Kaufpräferenzen der Kunden Schritt halten", sagte Bruno Slosse, President und CEO von Vendavo. "Und das gilt besonders, wenn es um ihre Preisstrategien und Taktiken geht. Preise müssen interne und externe Faktoren in Echtzeit intelligent abwägen und den optimalen Preispunkt für mehr Profitabilität und Kundenbindung identifizieren. Die Hinzufügung von Navetti bringt uns diesem Ziel näher."

Mit Navetti fügt Vendavos "Commercial Excellence"-Plattform robuste Funktionalität in regelbasiertem, kundenwertorientiertem strategischem Preismanagement hinzu, das dynamisch auf sich ändernde Marktbedingungen, wettbewerbsfähige Preisdatenbeschaffung, Transferpreismanagement, Kostenmanagement und Cloud-basiertes Reporting und Analysen reagiert.

Diese SaaS-basierten Lösungen können auch in einem strukturierten und schnellen Implementierungsprozess für einen schnellen ROI geliefert werden: 2 Stunden für die erste Systemeinführung, 2 Wochen für die Best-Practice-Systemkonfiguration und 2 Monate für die vollständige System- und Prozessintegration mit bestehenden CRM- und ERP-Lösungen.

"Die Kombination unserer leistungsstarken und dennoch einfach zu bedienenden Preisgestaltungslösungen, die sich auf internationale Preisgestaltung konzentrieren, mit Vendavos exzellentem Ruf und Marktpräsenz ist sehr spannend", sagte Andreas Westling, CEO von Navetti. "Dies wird neue Märkte für die Technologie erschließen und neue Möglichkeiten schaffen, insbesondere innerhalb von CPQ, auch für bestehende Navetti-Kunden."

Navetti ist in ganz Europa erfolgreich und bietet Preisgestaltungslösungen für B2B-Produktions- und Aftermarket-Kunden, aber auch eine wachsende Präsenz bei Preissystemen für E-Commerce-Lösungen für B2B- und B2C-Märkte. Diese Akquisition bringt Vendavo eine erweiterte Marktpräsenz und vertikales Know-how und festigt die Marktführerschaft des Unternehmens sowohl für das Unternehmen als auch für den Mittelstand.

Über Vendavo

Vendavo treibt die Umstellung auf das digitale Geschäft für die anspruchsvollsten B2B-Unternehmen der Welt voran, indem es Wert schafft, die Marge steigert und den Umsatz beschleunigt. Mit der "Vendavo Commercial Excellence"-Plattform entwickeln Unternehmen dynamische Kundenerkenntnisse und optimale Preisstrategien, die die Marge maximieren, die Verkaufseffektivität steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern. Mit einer jährlichen Margenverbesserung von insgesamt mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Chemie, Vertrieb, Hightech und Produktion liefert Vendavo innovative Analysen und fundierte Branchenkenntnisse, die Unternehmen dabei helfen, immer einen Schritt voraus zu sein. Vendavo hat seinen Hauptsitz in Denver, CO, und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Erfahren Sie mehr auf Vendavo.com.

Über Navetti

Navetti bietet eine Kombination aus fortschrittlicher Preisoptimierungssoftware und Beratungskompetenz. Navetti PricePoint ist die anerkannte Software-Suite, ein unverzichtbares Werkzeug für die tägliche Preisoptimierung in allen Bereichen der Preisstrategie. Unterstützt wird dies durch die Expertise der Berater von Navetti Consult, die den Kunden helfen, durch aufschlussreiche, wertorientierte Preisstrategien und eine schnelle Systemeinführung schneller Gewinne zu erzielen. Ursprünglich entwickelt, um die komplexen Herausforderungen der Preisgestaltung in großen internationalen B2B-Märkten zu lösen, ist Navettis Ansatz des Operational Pricing heute auch in B2C-E-Commerce-Anwendungen zu Hause, wie eine große und wachsende Zahl von Blue-Chip-Kunden zeigt. Navetti AB wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden mit weiteren Büros in Düsseldorf, Deutschland, Paris, Frankreich, und Helsinki, Finnland.

