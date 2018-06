Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, offizieller Sponsor des 2018 FIFA World CupTM und offizielles TV-Gerät des Wettbewerbs, hat heute eine 'See the Incredible Tour' für Fußballfans in ganz Europa angekündigt. Hisense wird als stolzer Sponsor während der gesamten WM den Fußballfans 'unglaubliche' Videoinhalte und Storys zum FIFA World Cup online bereitstellen.



Den Auftakt macht Spanien am 14. Juni, gefolgt von Frankreich, England, Deutschland und schließlich Russland. Hisense und Lloyd Griffith, Comedian und leidenschaftlicher Torwart, werden über die sozialen Medien, einschließlich Facebook Live Shows, Instagram, Twitter und YouTube, die 'unglaublichen' Länder, Menschen und Momente des FIFA World Cup in den Mittelpunkt rücken.



Mit Unterstützung von WM-Legenden wie Luís Figo, Robert Pires, Michael Owen, Benedikt Höwedes und Marcel Desailly sowie lokalen Social-Media-Einflussnehmern und Freestylern wird Hisense eine soziale Bewegung starten und kontinuierlich humorvolle und 'unglaubliche' Videoinhalte nach der Begeisterung für den FIFA World Cup produzieren, die auch über die Kanäle der 'Mitspieler' verbreitet werden. Fans auf der ganzen Welt können unter dem Hashtag sharetheincredible ihre 'unglaublichen' persönlichen Momente beim Anfeuern ihrer Mannschaft teilen. Fans, die den Hashtag und Tag @HisenseSports verwenden, nehmen an einer Verlosung teil und können einen 'unglaublichen' Hisense 4K HDR ULED TV, Erinnerungsstücke vom 2018 FIFA World CupTM sowie Eintrittskarten zum Endspiel des FIFA World Cup gewinnen.



Der mit Produkten ausstaffierte Hisense-Tourbus wird während der Gruppenspiele durch Europa und während der K.o.-Runde bis zum Endspiel des FIFA World Cup durch Russland ziehen. Besondere Gäste werden dabei helfen, die Welt über die sozialen Netzwerke an 'unglaublichem' Fußballgeschehen teilhaben zu lassen.



Hisense ist ein weltweit führendender Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten mit Sitz in Qingdao (China) und das erste chinesische Unternehmen seiner Branche, dass als WM-Sponsor auftritt. Hisense wird seine Partnerschaft dazu nutzen, durch Marketinginitiativen wie die 'See the Incredible Tour' mit den Fans in Kontakt zu treten und unterwegs mit seinen 4K HDR ULED TVs die Fans hautnah an das Geschehen zu bringen.



Lloyd Griffith sagte: "Ich bin total in Vorfreude auf die Hisense 'See the Incredible Tour'! Für mich als begeisterter Fußballfan ist der Besuch der WM ein einmaliges Erlebnis. Ich freue mich darauf, andere Fans zu treffen und all die unglaublichen Storys und Momente des FIFA World Cup zu hören. Und ohne Zweifel werden wir einige Mega-Brüller erleben. Ich habe es zwar nicht in die englische Nationalelf geschafft, aber ich bin überglücklich, im Hisense-Bus die Reise nach Russland zu machen. Ich muss jetzt unbedingt anfangen, mein Spanisch, Französisch und Deutsch aufzupolieren... und natürlich mein Russisch!"



Das Sponsoring des 2018 FIFA World CupTM durch Hisense ist eine bedeutende Partnerschaft im Sportevent-Marketing. Hisense arbeitet mit Hochdruck an der Erhöhung seiner Markenbekanntheit, und Sportmarketing spielt dabei eine entscheidende Rolle.



Weitere Informationen zur Hisense 'See the Incredible'-Kampagne finden Sie unter seetheincredible.com.



Informationen zu Hisense



Hisense wurde 1969 gegründet und ist einer der weltgrößten Hersteller von Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten mit 18 Auslandsniederlassungen rund um die Welt. Das Produktangebot von Hisense umfasst unter anderem Smart-TVs, Smartphones, Kühlschränke, Gefrierschränke und Klimaanlagen, die weltweit produziert und verkauft werden und sich durch innovative Technologien auszeichnen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/701297/Hisense_See_the_Inc redible_Tour.jpg



