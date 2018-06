In der Pfalz und den angrenzenden Regionen im Südwesten Deutschlands hat die Ernte der "Pfälzer Grumbeere" begonnen. Vorzugsweise in der Süd- und Vorderpfalz beginnen aktuell die ersten der insgesamt 300 Erzeuger von "Pfälzer Grumbeere" mit dem Roden der leckeren Frühlingsboten. Ab sofort fahren die Rodemaschinen in der Süd- und Vorderpfalz...

Den vollständigen Artikel lesen ...