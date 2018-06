Frische Minze liegt in der Luft als Rainforest Alliance den Hof von Rheinlandkräuter betretet. Der Agrarbetrieb von Kurt Graaff baut Salat, Frischegemüse und verschiedenste Kräuter an, die dann z. B. getrocknet in Teemischungen eingesetzt werden. Ein besonderer Moment, denn Kurt Graaff betreibt mit Rheinlandkräuter die erste und bislang einzige Rainforest Alliance...

Den vollständigen Artikel lesen ...