In dem ersten Quartal dieses Jahres hat der Export schwarzer Tafeloliven aus Spanien an die USA um 42,4% gegenüber dem gleichen Zeitraum 2017 abgenommen. Gegenüber diesem Rückgang haben die Exporte aus dem Rest der Länder um 16,3% zugenommen. Bildquelle: Shutterstock.com Während der ersten drei Monate 2018 exportierte Spanien 4 Millionen kg Tafeloliven an die USA,...

