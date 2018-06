Ein Mann fühlte sich eines Morgens sehr krank und suchte deshalb den Arzt auf. Dieser weist ihn in seiner Ratlosigkeit sofort in die Klinik ein, um der Ursache auf den Grund zu gehen. Nach intensiven Tests kommt der Mann schliesslich in einem Einzelzimmer wieder zu sich und bald läutet auch schon das Telefon. "Hier spricht Ihr Doktor. Wir haben nun die Laborresultate. Sie leiden zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...