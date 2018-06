Aufgrund von Fälschungen entgehen Herstellern in der EU jedes Jahr Einnahmen in Höhe von 60 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis eines Berichts, den das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) am Mittwoch veröffentlichte. "Milde Urteile und hohe Kapitalrenditen sind Anreize für kriminelle Banden, sich an Fälschungsaktivitäten zu beteiligen", teilte die EU-Agentur mit Sitz in Alicante mit.

Umgerechnet betrügen die Verluste jährlich 116 Euro für jeden EU-Bürger. In Deutschland belaufen sich die entgangenen Einnahmen demnach auf 8,3 Milliarden Euro jährlich, das sind 103 Euro je Einwohner.

Angesichts der guten Gewinnaussichten professionalisierten sich die Fälscher, hieß es in dem Bericht. Auch die Bandbreite gefälschter Produkte werde größer. Für die Zukunft rechnet das Amt mit einem Anstieg auf bis zu 85 Milliarden Einnahmeverluste in der EU durch Fälschungen.

Insgesamt untersuchten die Wettbewerbsschützer 13 Branchen und die zugehörigen Lieferketten. Betroffen seien zunehmend alle Arten markengeschützter Produkte. Viele der Fälschungen gelangten über Routen aus Albanien, Marokko und der Ukraine in die EU, hieß es. Zu den größten Herkunftsländern gehörten unter anderem die chinesische Sonderverwaltungszone Hongkong, China, die Vereinigten Arabischen Emirate und die Türkei, aber auch Griechenland, hieß es./bcf/DP/zb

AXC0016 2018-06-06/05:30