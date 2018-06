"Handelsblatt" zu Wohnungsbaupolitik/Barley:

"Insgesamt aber ist der von Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf reine Augenwischerei. Denn was in vielen Städten und Regionen in Deutschland fehlt, sind Tausende von Wohnungen. Dieser angespannte Wohnungsmarkt ist in erster Linie die Ursache dafür, dass die Mieten steigen. Die Bundesregierung müsste sich also primär darum kümmern, dass mehr und preiswerterer Wohnraum entsteht. Das allerdings ist die Baustelle des Horst Seehofer, Innen-, Bau- und Heimatminister in einer Person. Da der CSU-Politiker jedoch vor allem als Aufklärer der Affäre beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Beschlag genommen ist, dümpelt der Bau- und Heimatbereich in dieser entscheidenden Zeit führungslos daher."/zz/DP/jha

