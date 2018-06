"Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Ankerzentren:

"Bayern geht jetzt noch einen Schritt weiter. Was bisher als "Transitzonen" firmierte, sollen die von Horst Seehofer (...) durchgesetzten "Ankerzentren" weiter verfolgen. Sie gehorchen dem gleichen Gedanken: Je schneller geklärt werden kann, ob ein Antrag Aussicht auf Erfolg hat, desto schneller sind entweder Schritte zur Integration oder zur Rückführung möglich. (...) Natürlich tut Markus Söder das alles auch, weil die "Mutter aller Wahlen" bevorsteht, wie auch Horst Seehofer seinen "Masterplan" nicht ohne Blick auf die Bayernwahl vorlegen wird. (...) Vom Zustand, der vor 2015 herrschte, ist Deutschland noch weit entfernt. Im Namen des Rechts gilt jetzt in Bayern wieder: Zurückweisungen an der Grenze - in (...) Ausnahmefällen. Das war einmal als Regel gedacht. Auch wieder in Seehofers kommender Herrschaft des Rechts?"/zz/DP/jha

