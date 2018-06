Ex-Bundespräsident Joachim Gauck hat angesichts der turbulenten Regierungsbildung in Italien eine Lanze für die deutsch-italienische Freundschaft gebrochen. "Es könnte sein, dass unsere Regierungen sich nicht gleich verstehen oder auch gar nicht verstehen", sagte Gauck am Dienstagabend bei einem Empfang zum italienischen Nationalfeiertag in der Botschaft Italiens in Berlin. "Europa ist aber nicht nur das Europa der Regierungen und Institutionen. Europa ist der Raum, in dem aktiv Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen", fügte er hinzu. In dem Sinne gelte es die schon bestehenden "Brücken der Freundschaft" zwischen beiden Ländern weiter zu pflegen.

In Italien war am Freitag die europakritische Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega-Partei nach wochenlanger Hängepartie vereidigt worden. Am Dienstag erhielt sie das Vertrauensvotum des Senats. Der EU und Deutschland bereiten die zusammen mit Steuersenkungen geplanten Mehrausgaben der Regierung des hoch verschuldeten Landes Sorgen. Überaus kritische deutsche Pressekommentare sorgten in Italien für Unmut.

Gauck verglich die lange Regierungsbildung in Italien (drei Monate) mit der in Deutschland (fast sechs Monate). "Wir in Deutschland hatten auch einige Probleme unsere jetzige Regierung zu finden, und wir schauen jetzt mit etwas mehr Geduld in Richtung Süden", sagte Gauck, der von 2012 bis 2017 deutsches Staatsoberhaupt war./blu/DP/zb

