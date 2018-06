Am 23.05. hatten wir im Express-Service auf eine Trading-Chance mit der Deutschen Telekom hingewiesen. Der Beitrag hatte den Titel: "Deutsche Telekom: Ist das die Bodenbildung mit guter Trading-Chance?" Das Ding mit der Bodenbildung hatte nicht funktioniert, was aber auch kein Problem war, denn unser Einstiegskurs wurde nicht erreicht. Es ging noch einmal am 29.05. bis 13,11 Euro nach unten und jetzt kämpft die Aktie mit dem charttechnischen Widerstand. ...

