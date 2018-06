=== *** 07:30 AT/Voestalpine AG, Jahresergebnis (10:00 PK in Wien), Linz 08:30 DE/EZB-Direktor Praet, Rede beim International Congress of Actuaries, Berlin 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau April *** 10:00 DE/Uniper SE, HV, Essen 10:00 DE/Stada Arzneimittel AG, HV, Frankfurt 10:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, HV, Oldenburg 10:00 DE/Delivery Hero AG, HV, Berlin 10:00 DE/PNE Wind AG, HV, Cuxhaven 10:00 DE/Vapiano SE, HV, Köln 10:00 DE/Kuka AG, HV, Augsburg 10:00 DE/Rhön-Klinikum AG, HV, Bad Neustadt/Saale 10:30 DE/VTG AG, HV, Hamburg *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:30 DE/Deutsche Bank AG, dbAccess-Investorenkonferenz, Begrüßung durch Vorstandsvorsitzenden Sewing und Rede von Bundesfinanzminister Scholz, Berlin 12:30 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Regierungsbefragung und Fragestunde im Bundestag, Berlin *** 14:15 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim VDMA-Außenwirtschaftstag, Berlin *** 14:30 US/Handelsbilanz April PROGNOSE: -48,70 Mrd USD zuvor: -48,96 Mrd USD *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 1Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +0,6% gg Vq 1. Veröff.: +0,7% gg Vq zuvor: +0,3% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,8% gg Vq 1. Veröff.: +2,7% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq *** 15:30 US/OECD, Länderbericht USA, Washington *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen ===

