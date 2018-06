Wer arbeitet, hat im Alter Anspruch auf gesetzliche Rente. Doch nahezu jedem dritten Arbeitnehmer droht eine Rente unterhalb der Armutsschwelle. Wir zeigen, wie viel Sie verdienen müssen, um im Alter nicht arm zu sein.

Ob Norbert Blüm sich manchmal wünscht, jenen folgenschweren Satz nicht gesagt zu haben? Wenn eines sicher sei, dann die Rente - darüber kann man heute nur noch müde lächeln, wenn überhaupt. So mancher Arbeiter dürfte eher wütend werden, wenn er seinen Rentenbescheid liest. Fakt ist, dass selbst eine Vollzeitbeschäftigung heute nicht mehr ausreicht, um im Alter ein Leben oberhalb der Armutsschwelle zu garantieren.

Es gibt unterschiedliche Definitionen von Armut. Internationale Organisationen setzen die Armutsschwelle oft bei 60 Prozent des Medianeinkommens fest. In Deutschland wären das 1063 Euro im Monat. In der Praxis greift für deutsche Rentner jedoch eine deutlich niedrigere Definition: die Grundsicherung im Alter. Sie steht jedem zu, der keine oder nur wenig Rente bekommt, und ist somit das letzte Sicherungsnetz, auf das im Alter jeder zurückfällt.

Die Grundsicherung ist keine feste Größe, sondern abhängig von der persönlichen Lebenssituation und dem persönlichen Bedarf. Sie berechnet sich aus dem Grundanspruch von aktuell 416 Euro plus Wohnkosten plus etwaige Zusatzansprüche, etwa wegen Behinderung. Die Deutsche Rentenversicherung rät, bis zu einem monatlichen Alterseinkommen von 838 Euro prüfen zu lassen, ob ein Anspruch auf Grundsicherung besteht.

Die Frage ist nun, wie viel ein Arbeitnehmer heute verdienen muss, um mehr Rente als besagte 838 Euro zu erhalten. Für ein einfaches Rechenbeispiel gehen wir von einem männlichen Single aus, Herr Hirsch, der nach 45 Arbeitsjahren regulär in Rente gehen will. Er war die ganze Zeit über im selben Beruf und in derselben Einkommensklasse tätig. Da die Grundsicherung in etwa so stark ansteigt wie die Inflation, können wir beide Faktoren in diesem Rechenbeispiel außen vorlassen. Gleichzeitig gehen wir der Einfachheit halber davon aus, dass ...

