Glattbrugg - Paris, Mailand, London und New York - diese Metropolen dominieren die Fashion-Welt. Sie haben einen grossen Einfluss auf internationale Trends und sind Heimat von bedeutenden Designern und den wichtigsten Fashion Weeks. Neuste Modetrends werden schon bald wieder präsentiert und die Grossstädte werden zum Laufsteg.

Fashionistas kommen auf Städtetrips in den sogenannten "Big Four" New York, Mailand, London und Paris zu Zeiten der Fashion Week gleich doppelt auf ihre Kosten und lernen so die Städte von einer anderen stylischen Seite kennen.

Mode im "Big Apple"

Vier Mal im Jahr ist ganz New York im Fashion-Fieber. Auch Stars und Sternchen tummeln sich in den "Front Rows" und verfolgen die neusten Trends an den Fashion Weeks. Diese sind eine der wichtigsten Veranstaltungen in der Modewelt. New York ist als Modemekka bekannt und nebst den Fashion Shows geben Fashionistas auch auf den Strassen ihre besten Street Styles Preis. Shopping-Queens und -Kings aufgepasst: Die Inspiration ist vom 6. bis 14. September 2018 gleich um die Ecke!

Ein 5-tägiger Aufenthalt in der 3-Sterne-Unterkunft "Wyndham New Yorker Hotel" in New York in den USA ist bei Migros Ferien während der Fashion Week ab CHF 1'065.- pro Person buchbar, inklusive 4 Übernachtungen im Doppelzimmer sowie Flug von Zürich nach New York und zurück. www.migros-ferien.ch/h-17949

"La moda italiana" in Mailand

Valentino, Prada, Versace - Italien ist der 7. Himmel für Fans von Luxusmode. Design und Mode haben in Italien eine lange Geschichte: Schon im Mittelalter war Mailand bekannt für qualitativ hochstehende Luxusgüter wie Schmuck, ...

