Der amerikanische Hersteller von Aluminium-Felgen, Superior Industries International Inc. (ISIN: US8681681057, NYSE: SUP), wird eine Quartalsdividende in Höhe von 9 US-Cents je Aktie auszahlen. Die Ausschüttung erfolgt am 19. Juli 2018 (Record date: 5. Juli 2018). Auf das Jahr hochgerechnet zahlt der Konzern 0,36 US-Dollar an seine Aktionäre aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 18,80 US-Dollar (Stand: 5. Juni 2018) ergibt dies eine Dividendenrendite ...

