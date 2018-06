Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EZB - Die Europäische Zentralbank (EZB) bereitet den Finanzsektor auf Bewertungsprobleme und Einmaleffekte im Zuge der bis 2020 erforderlichen Einführung neuer Zins-Benchmark-Sätze vor. "Ich bin mir nicht sicher, ob es nicht auch gewisse Einmaleffekte gibt", erklärt Cornelia Holthausen, Vize-Chefin der Generaldirektion Market Operations der EZB, im Interview der Börsen-Zeitung. Bis Ende kommenden Jahres muss eine von der Notenbank eingesetzte Arbeitsgruppe Alternativen zu den bisherigen Zinssätzen Eonia sowie Euribor erarbeitet haben. Denn ab 2020 gilt die nach den Zinsmanipulationsskandalen der Vergangenheit erlassene EU-Benchmark-Verordnung, deren Vorgaben beide Referenzzinssätze in ihrer aktuellen Form nicht genügen. Einmaleffekte würden schon wegen der schieren Volumina der betroffenen Bilanzpositionen kräftig zu Buche schlagen. Insgesamt hängen an den bestehenden Referenzzinssätzen laut Holthausen geschätzt 160 Billionen Euro, davon ungefähr 34 Billionen Euro an Eonia - schon kleine Änderungen bei der Berechnung der Sätze können somit weitreichende Folgen haben. (Börsen-Zeitung S. 5)

ELEKTROAUTOS - Bundesumweltministerin Svenja Schulze fordert in einem internen Papier eine Elektroquote und harte Klimaziele für die Autobranche. Während die EU-Kommission den Treibhausgasausstoß der Neuwagen bis 2030 im Vergleich zu 2021 um durchschnittlich 30 Prozent senken will, fordert Schulze eine Kürzung um 25 Prozent bis 2025 und um mindestens 50 Prozent bis 2030. Zudem sollen die Hersteller bestraft werden, wenn sie nicht genug Elektro- oder andere Niedrigemissionsautos auf die Straße bringen. (FAZ S. 15)

MIETPREISBREMSE - Union und SPD vereinbarten im Koalitionsvertrag, die Mietpreisbremse nachzuschärfen. Am Dienstag gab Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) einen Gesetzentwurf in die regierungsinterne Ressortabstimmung. Damit, so das Versprechen, wolle man den "Wildwuchs an Mieterhöhungen in den Griff bekommen". Die Ministerin will das ändern, indem sie den Druck auf Vermieter erhöht. Scharfe Kritik kam vom Koalitionspartner, dem Barleys Vorschlag viel zu weit geht. Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Chris Kühn kritisierte dagegen, dass es "immer noch zu viele Ausnahmen und Schlupflöcher" bei der Mietpreisbremse gebe. (Handelsblatt S. 9/FAZ S. 15/Welt S. 20)

FACHKRÄFTE - Die Fachkräftelücke bei Spezialisten aus den Feldern Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) hat ein neues Rekordhoch erreicht: Im Mai fehlten nach den Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) bundesweit 324.800 MINT-Fachleute, berichtet das Handelsblatt. Dabei geht es vor allem um Nicht-Akademiker: Gesellen sowie Meister und Techniker machen rund zwei Drittel der Fachkräftelücke aus. Daneben bräuchte die Wirtschaft auch gut 100.000 Ingenieure zusätzlich. (Handelsblatt S. 10)

RENTE - Zum Start der von der großen Koalition eingesetzten Rentenkommission hat die Wirtschaft vor neuen Belastungen gewarnt. Die Steuer- und Abgabenlast dürfe durch die Reformvorschläge der Kommission keinesfalls steigen, "wenn wir im internationalen Wettbewerb weiter bestehen wollen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands BDA, Steffen Kampeter, dem Handelsblatt. Die Beiträge zur Sozialversicherung dürften auch langfristig 40 Prozent nicht übersteigen. Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Eric Schweitzer, spricht sich für eine längere Lebensarbeitszeit aus: "Wir brauchen mehr Anreize, damit möglichst viele Menschen länger in einer Beschäftigung bleiben." Eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters ist auch die zentrale Empfehlung einer neuen Studie des Forschungsinstituts Prognos im Auftrag der Versicherungswirtschaft. (Handelsblatt S. 6)

RENTE - Die Gewerkschaften fordern vor dem Start der Rentenkommission am Mittwoch deutliche Verbesserungen bei der Alterssicherung. "Die Rentenkommission muss Vorschläge entwickeln, wie die Alterssicherung auf längere Sicht leistungsfähig bleiben kann. Auch wer heute jung ist, soll später noch eine Rente bekommen, von der man gut leben kann", sagte DGB-Vorstandsmitglied Annelie Buntenbach, die der Reformkommission angehört, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die IG Metall forderte, das Rentenniveau zunächst zu stabilisieren und dann wieder zu erhöhen. "In der aktuellen Rentendebatte wird versucht, einen Generationenkonflikt zu inszenieren. Das verunsichert die jungen Menschen in Deutschland. Ihnen wird erzählt, es würde keine Alternativen zu steigenden Beiträgen und sinkendem Rentenniveau geben", sagte IG-Metall-Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban dem RND. (RND)

KRANKENKASSEN - Die Überschüsse der Krankenkassen gehen im ersten Quartal merklich zurück. Nach ersten Zahlen haben die 110 Kassen ihre Überschüsse zu Jahresbeginn zwar weiter ausgeweitet, allerdings nicht mehr so stark wie noch im Vorjahr. Da stand am Quartalsende ein Plus von 612 Millionen Euro. Derzeit zeichnet sich nach FAZ-Informationen ein Überschuss von weniger als 400 Millionen Euro ab. (FAZ S. 16)

KRANKENKASSENBEITRÄGE - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stößt mit seinen Gesetzesplänen für eine Rückkehr zur hälftigen Finanzierung der Krankenkassenbeiträge durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der Wirtschaft auf scharfe Kritik. "Die Bundesregierung weiß, dass sie auch mit dieser Beitragserhöhung für die Unternehmen ein weiteres Mal an der Arbeitskostenschraube dreht", heißt es in einer Stellungnahme des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, die dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. "Der Sozialstaat wächst seit Jahren schneller als die Wirtschaft. Das berührt die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft." Die demographische Entwicklung werde den Sozialstaat noch extrem unter Druck setzen: "Wir brauchen den Sozialstaat, aber er muss wesentlich effizienter werden." (RND)

STREIKVERBOT FÜR BEAMTE - Eine Woche vor dem Karlsruher Urteil über das Streikverbot für Beamte wirft die stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Elke Hannack, dem konkurrierenden Beamtenbund "Panikmache" vor. "Insbesondere die Beamtenverbände schüren die Angst vor der Abschaffung des Berufsbeamtentums", sagte sie im Interview mit Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Den Verbänden gehe es nicht wirklich um die Beamten, sondern um die eigene Organisation. "Wir als DGB halten das für reine Panikmache, die dazu dient, nicht die Existenzberechtigung als Beamtenbund zu verlieren", so Hannack. Das Bundesverfassungsgericht will am 12. Juni über das Streikverbot für Beamte urteilen, gegen das vier Lehrer mit Unterstützung des Gewerkschaftsbundes geklagt haben. (StZN)

PARTEIEN - Union und SPD wollen die staatlichen Finanzzuschüsse für die anspruchsberechtigten Parteien deutlich stärker erhöhen als bisher üblich. Das geht aus einem der Süddeutschen Zeitung vorliegenden Gesetzentwurf hervor. Konkret sieht der Entwurf eine Erhöhung der Zuschüsse an die Parteien um 25 Millionen Euro auf 190 Millionen Euro für 2019 hervor. Das entspräche einer Erhöhung um mehr als 15 Prozent. (SZ S. 7)

