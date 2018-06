Der Börsenneuling Siemens Healthineers zieht in den Technologie-Index TecDax ein. Die Medizintechnik-Firma ersetze Aumann, teilte die Deutsche Börse am Dienstagabend mit. Der Maschinenbauer werde künftig nicht mehr als Technologiewert geführt und wechsle daher in den Kleinwerte-Index SDax. Dort treffe Aumann auf den Aufsteiger DWS.

