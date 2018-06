Beim PC-Hersteller HP fallen noch mehr Stellen weg als erwartet. Das in einer Restrukturierung steckende Unternehmen rechnet bis zum Ende des Geschäftsjahrs 2019 mit dem Weggang von 4500 bis 5000 Mitarbeitern.

Der Jobabbau beim Computer- und Drucker-Riesen HP nimmt noch größere Dimensionen an als zunächst verkündet. In einer Pflichtmitteilung an die Börsenaufsicht SEC teilte das US-Unternehmen in der Nacht auf Mittwoch mit, dass der Verwaltungsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...