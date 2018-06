Das chinesische Konglomerat sammelt weiter Geld - und will sich von seinem NH-Anteil trennen. Der Käufer will die ganze Hotelkette haben.

Der hoch verschuldete Deutsche-Bank-Großaktionär HNA trennt sich von einem Anteil an der spanischen Hotelkette NH. HNA verkaufe ein Paket von insgesamt 26,5 Prozent an Thai Minor International, teilten die Chinesen am Dienstag mit. Der Anteil wechsele für rund 622 Millionen Euro den Besitzer.

Minor ...

